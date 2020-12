Korfbalvereniging WSS gaat weer eindejaarslekkernijen bakken

Weerbericht

Westerwolde Weerbericht van: Zondag 6 december, 09.00 uur. Door Jules Geirnaerdt

BEWOLKT MET REGEN

Door een storing Duitsland en Noordoost-Nederland wordt het een bewolkte, grijze, en ook vrij natte dag met regelmatig wat regen of motregen. De temperatuur stijgt nog langzaam naar een maximum van 4 of 5 graden, bij een zwakke tot matige wind uit noordoost tot noord.

Vannacht en morgenochtend blijft het bewolkt met perioden met regen, morgenmiddag blijft het bij een paar buien en komen er ook weer enkele opklaringen. De wind waait morgen uit het zuiden met windkracht 3 tot 5, en de temperatuur is dan een graad of 6.

De dagen na morgen zijn, tot en met vrijdag, weer rustiger met een zwakke veranderlijke wind. Het is na morgen ook vrijwel droog tot in het volgende weekend, maar het kan mistig of nevelig zijn en er is maar af en toe een beetje zon. De minimumtemperaturen liggen rond het midden de week rond het vriespunt, de maxima rond 4 graden. In het volgende weekend lijkt de temperatuur trouwens wel wat omhoog te gaan.