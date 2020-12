DUITSLAND – Hieronder vindt u politieberichten uit de Duitse grensstreek. Was u getuige van een van deze zaken, neem dan contact op met de politie.

Weener

Op vrijdag of zaterdag is tussen 21.30 en 13.35 uur aan de Neuen Straße in Weener de ruit van een geparkeerde personenauto ingeslagen. Uit de auto werd onder anderen een portemonnee gestolen. De politie is op zoek naar getuigen.

Papenburg

Gisteravond is om 19.50 uur in een garage bij een woning aan de Johannesstraße in Papenburg een personenauto in brand gevlogen. Een 55 jarige bewoner, die zich op dat moment in de garage bevond, raakte daarbij ernstig gewond. Hij werd met spoed naar een ziekenhuis gebracht.

Het vuur breidde zich via de serre naar de woonkamer uit. De brandweer wist te voorkomen dat de vlammen ook de rest van de woning bereikten. De overige bewoners en ook de buren werden uit voorzorg geëvacueerd. Zij konden na de bluswerkzaamheden naar hun huizen terugkeren. De schade wordt op 150.000 euro geschat. De politie is bezig met een onderzoek naar de oorzaak van de brand.

Haren

Zaterdagmiddag is om tien voor vijf op de Emmelner Straße ter hoogte van de kruising naar de B70 een verkeersbord aangereden. De veroorzaker, die in een zilverkleurige auto reed, is via de B70 in de richting doorgereden. De politie is op zoek naar de veroorzaker van de schade en eventuele getuigen.