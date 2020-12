Schoon bronwater door nieuwe zuiveringsinstallatie bij Visbeleving & Forelvijvers “OETZ”

VALTHERMOND – Bij Visbeleving & Forelvijvers “OETZ” is een zuiveringsinstallatie geplaatst.

Visbeleving & Forelvijvers “OETZ” is gelegen op een mooie locatie aan het zuiderdiep 465 in Valthermond. Het is een sport & recreatie complex waar je kunt vissen in verschillende vijvers.

In vijver 1 zwemt Regenboogforel, vijver 2 heeft Zalmforellen en in de zomer Afrikaanse meervallen. Beide vijvers zijn Put & Take, wat inhoudt dat de vis na het vangen niet terug gezet hoeft te worden.

Vijver 3 is een wildvijver waar gevist kan worden op Steur, Karper, Zeelt & Meerval. De vis die in deze vijver gevangen wordt moet terug gezet worden ( Catch & Release). De vierde vijver is een speciale vijver welke geschikt is voor diverse vissoorten. In de zomer worden hier o.a. paling in uitgezet. Er worden regelmatig workshops in het visroken, forel-, steur – en karpervissen gegeven.

Dit najaar is er een zuiveringsinstallatie geplaatst. Hierdoor beschikt men over schoon bronwater. Zo kunnen ze in de zomer de watertemperatuur in de vijver en voorraadbakken onder controle houden, wat de vangsten ten goede komt.

Ingezonden

Foto’s: Freddy Stötefalk