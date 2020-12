Vierde ronde huiskamerquiz activiteitencommissie v.v. Westerwolde loopt

VLAGTWEDDE – Hierbij al weer de een-na-laatste ronde van de “huiskamerquiz”, georganiseerd door de activiteitencommissie van de v.v. Westerwolde.

Momenteel loopt vraag 4, die zaterdag 5 december online kwam en zaterdag 12 december wordt dan de laatste ronde van de quiz gepresenteerd. Aanvankelijk deden er 37 personen mee aan de quiz, waarvan tot dusver 32 deelnemers alle antwoorden van de vragen 1 t/m 3 hebben ingeleverd. De tussenstand geeft aan dat er nog volop strijd zal zijn om de te winnen hoofdprijs.



Nu dus de vierde ronde van deze quiz. Deelnemers hebben tot en met vrijdag 11 december (24.00 uur) de tijd hun antwoorden in te sturen. Iedereen kan in principe meedoen, wel of geen lid van de v.v. Westerwolde. Het insturen kan per app naar de voetbalvereniging of Harm Jan Pleiter of via de mail (hjpleiter@hetnet.nl). Men hoeft niet iedere week mee te doen; het is ook mogelijk de antwoorden voor bijvoorbeeld alleen deze week in te sturen. Maar om voor de hoofdprijs in aanmerking te komen had men toch vijf weken lang mee moeten doen.

Vandaag ook de tweede tussenstand van deze quiz, waarna na ronde 5 de eindstand volgt. Bij een eventuele gelijke stand wat betreft plaats 1 wordt er woensdagavond 23 december een finalevraag gespeeld. Informatie hierover volgt later.



Aan het eind van de quiz is er voor diegene die de meeste punten heeft behaald een mooi levensmiddelenpakket beschikbaar. Ook is er iedere week een prijsje te verdienen door diegene die het best scoort, al dan niet na loting bepaald. Deelname kost uiteraard niets. De commissie hoopt dat veel mensen ook nu weer proberen de antwoorden op de verschillende vragen te vinden en dat deze natuurlijk ingestuurd worden. Het moge duidelijk zijn dat er bij het vinden van de antwoorden hulpbronnen mogen worden gebruikt. Om het extra spannend te houden is er na ronde 4 dus geen tussenstand. De Activiteitencommissie wenst iedereen veel succes met het vinden van de goede antwoorden.



Voordat er aan vraag 4 wordt begonnen, eerst even de antwoorden van vraag 3. Onderstaande voor- en achternamen van de sporters waren de antwoorden bij hun afbeeldingen:

Piet Kleine (1x Goud, 2x Zilver – Innsbrück 1976, Lake Placid 1980) Ans Schut (1x Goud – Grenoble 1968) Wim Ruska (2x Goud – München 1972) Ria Stalman (1x Goud – Los Angeles 1984 – Haar medaille werd wegens dopinggebruik naderhand ongeldig verklaard) Kees verkerk (1x Goud, 3x Zilver – Innsbrück 1964, Grenoble 1968, Sapporo 1972) Ellen Hoog (2x Goud, 1x Zilver – Beijing 2008, Londen 2012, Rio 2016) Nico Rienks (2x Goud, 1x Brons – Seoul 1988, Barcelona 1992, Atlanta 1996) Fanny Blankers-Koen (4x Goud – Londen 1948) Annie Borckink (1x Goud – Lake Placid 1980) Jan Wienese (1x Goud – Mexico Stad 1968) Wietse van Alten (1x Brons – Sydney 2000) Nicolien Sauerbreij (1x Goud – Vancouver 2010)

Deze sporters wonnen gezamenlijk 25 medailles op de Olympische Spelen.

De weekprijs is (na loting) gewonnen door Richard Streuding.



Bij de vierde opdracht moet de bal worden gezocht uit een spelmoment (of anderszins) van Westerwolde zondag 1. Achter één van de vier cirkels op de foto zit de bal “verstopt”. Probeer uit te zoeken waar de bal is en noteer de letter in die cirkel als antwoord. Stuur je antwoorden uiterlijk vrijdag 11 december in, ook al heb je misschien niet alle antwoorden gevonden. Zaterdag 12 december komt de vijfde en laatste vraag online.

Ingezonden door HJ Pleiter