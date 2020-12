Beveiliging voormalig Sint Lucasziekenhuis aangescherpt

Weerbericht

Westerwolde Weerbericht van: Maandag 7 december, 08.00 uur. Door John Havinga

REGENACHTIGE MAANDAG

Een frontaal systeem trekt vandaag langzaam over ons heen en het wordt daardoor een vrij natte dag met regenachtig weer. Er valt gedurende dit etmaal wel zo’n 10 mm neerslag. De temperatuur ligt rond 5 à 6 graden, bij een matige wind uit het zuidwesten.

Vannacht en morgenochtend blijft het bewolkt maar het wordt in de loop van de nacht wel droog. De wind is daarbij zwak uit het zuidoosten. Er komen in de loop van de nacht en morgenochtend enkele opklaringen, waarbij de temperatuur aan het eind van de nacht nog even onderuit kan zakken tot rond het vriespunt. Het wordt daardoor nevelig. In de middag schijnt af en toe de zon, bij maximumtemperaturen rond 4 graden.

De dagen daarna zijn, tot en met vrijdag, rustiger met een zwakke wind uit het oosten tot zuidoosten. Behalve op donderdag, blijft het vrijwel droog tot het weekend, maar het kan wel mistig of nevelig zijn en er is maar af en toe een beetje zonneschijn. De minimumtemperaturen liggen steeds rond het vriespunt, de maxima rond 3 graden. Volgend weekend en begin komende week zal de temperatuur trouwens wel wat omhoog te gaan, naar 6 tot 8 graden.