‘Ik vroeg mij af of ik na corona ooit weer de oude zou worden’

EMMEN – Alex Maksimovic (48 jaar) werd begin april met het coronavirus opgenomen op de Intensive Care van ziekenhuislocatie Scheper in Emmen. ‘Ik was heel erg ziek en bij opname ben ik direct in een diepe slaap gebracht. Vijf weken later werd ik wakker en kon ik helemaal niks meer. Dat is heel raar en eng.’ Mede dankzij een revalidatieprogramma van Treant Zorggroep is Alex nu bijna weer de oude: ‘Herstellen kost veel tijd en doorzettingsvermogen. Gelukkig word ik elke dag sterker.’

Sterk, jong, sportief en nooit ziek. Toch heeft het coronavirus het leven van Alex en zijn gezin op zijn kop gezet. Eind maart voelde hij zich niet lekker: ‘Ik had koorts, hoestte veel, was kortademig en had hoofdpijn. Na vijf dagen ziek zijn, kon ik niet meer en kwam de ambulance.’ In de ambulance bleek het zuurstofgehalte in het bloed verontrustend laag te zijn: ‘Ik werd positief getest op corona en was zo ziek dat ze mij begin april in een diepe slaap hebben gebracht. Ik lag aan de beademing op de Intensive Care en heb vijf weken lang niks meegekregen.’

Machteloos

‘Toen ik wakker werd, kon ik helemaal niks meer. Ik kon niet bewegen, had geen gevoel in mijn benen, mijn spiermassa was afgenomen, ik kon niet praten en ook eten en drinken ging niet. Het besef dat je niks kan, vond ik echt het allerergste. Omdat ik nog nooit echt ziek ben geweest, wist ik niet wat ik kon verwachten. Ik was ervan overtuigd dat ik nooit meer de oude zou worden en dat was heel beangstigend.’

Op weg naar herstel

‘In de maand mei zette ik op de longafdeling mijn eerste stappen, leerde ik weer slikken en kon ik voor het eerst in tijden weer zelf eten.’ Begin juni ging Alex naar huis voor een proefweekendje. ‘Dat was geweldig, maar ook spannend en zwaar: ik was verzwakt en had amper kracht om de trap op en af te lopen. Ook mentaal hadden zowel mijn vrouw als ik het zwaar. Toch wilde ik het liefst thuis in mijn eigen omgeving revalideren.’ Revalidatiearts Rianne Kofman van Treant stelde een revalidatieteam samen om Alex hierbij te helpen. ‘Een revalidatieprogramma op maat helpt bij het herstellen van een combinatie van fysieke, cognitieve en/of psychosociale problemen’, weet Kofman.

Elke dag sterker en fitter

Alex kreeg twee keer in de week diverse behandelingen. ‘Zo werkte ik samen met de fysiotherapeut aan spieropbouw, het verbeteren van mijn conditie en ik leerde steeds beter lopen.’ Daarnaast volgden behandelingen door de ergotherapeut en medisch maatschappelijk werker: ‘Een luisterend oor en praten over wat er is gebeurd, was goed om te kunnen accepteren wat mij en ons als gezin is overkomen’, blikt Alex terug. ‘Tot mijn verbazing werd ik elke dag sterker en fitter. Al snel trainde ik in plaats van 30 minuten al 60 minuten lang en kreeg ik mijn kracht weer terug. Het menselijk lichaam is echt een wonder!’

Terugkijken met goed gevoel

Met een goed gevoel kijkt Alex terug op zijn opname en revalidatie na corona. ‘De zorgverleners zijn warm, zorgzaam en geduldig. Ze doen alles met een glimlach en gaven iedereen extra aandacht omdat bezoek eerst niet mogelijk was. Hier heb ik veel steun aan gehad.’ Ook na het revalidatietraject blijft Alex werken aan zijn herstel: ‘Ik train bij een fysiotherapeut en hoop binnenkort weer te kunnen beginnen met werken. Mijn oude ritme weer oppakken, onder de mensen komen en mijzelf weer nuttig maken. Dat is waar ik naar uitkijk!’

Alex staat anders in het leven door corona. ‘Ik dacht ook dat corona gewoon een griepje was. Maar het tegendeel is waar: je moet de impact van het virus echt niet onderschatten. Ik ga nu nog bewuster om met mijn gezondheid. Ik heb bijvoorbeeld de griepprik gehaald om mijzelf zo goed mogelijk te beschermen tegen de griep.’

Mensen die corona hebben gehad, kunnen na verwijzing van een huisarts of medisch specialist bij Treant Zorggroep op de drie ziekenhuislocaties terecht voor deze revalidatiebehandeling.

