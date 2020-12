Jongeren uit Musselkanaal gaan 24 uur kniepertjes bakken voor werkvakantie in Malawi

MUSSELKANAAL – Zes jongeren uit Musselkanaal gaan in december 24 uur lang kniepertjes bakken om geld in te zamelen voor een werkvakantie in het Afrikaanse land Malawi.

De jongeren gaan in de zomer van 2021 met World Servants naar Malawi om klaslokalen en een verschoningsruimte voor meisjes te bouwen voor een school in Chigumba.

Dit zou de voorbije zomer al gebeurd zijn, maar ook hier gooide de coronacrisis roet in het eten. Omdat hierdoor bovendien extra kosten gemaakt moeten worden, gaan de jonge Musselkanaalsters door met acties om geld in te zamelen.

De Actiegroep Musselkanaal bakt de kniepertjes vrijdag 18 en zaterdag 19 december. Plaats van handeling is De Ontmoeting in Musselkanaal. De kniepertjes worden per zakje verkocht 1 zakje kost €3,50 en 3 zakjes voor €10,- euro.

Ingezonden