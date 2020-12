Kunstenaar Bert Scholten bezorgt in Pekela zijn eigen krant huis-aan-huis

PEKELA – In september en oktober deed het cultuurproject Gronings Vuur Pekela, Stadskanaal en Veendam aan. Dit resulteerde in ‘A new STAR is Born’.

De voorstelling zelf kon helaas niet doorgaan eind oktober, vanwege de aangescherpte corona-maatregelen. Op dit moment wordt hard gewerkt aan een versie die in 2020 alsnog te zien zal zijn. Toch is er de afgelopen maanden heel veel gedaan door en met cultuurmakers uit het gebied. Zo heeft kunstenaar Bert Scholten in het kader van Gronings Vuur een maand in Pekela gebivakkeerd.



Vanuit zijn verblijfplaats ZomersBuiten in Pekela ging hij met open blik in gesprek met de bewoners van Pekela. Hij voerde gesprekken over taal, beeldvorming en herinnering. Bert dook in de archieven en las boeken. De culturele veelheid die hij in Pekela aantrof geeft Bert terug in de vorm van een krant. Deze krant maakt hij speciaal voor Pekelders en wordt op dit moment van deur tot deur bezorgd door de kunstenaar/muzikant zelf.

Met deze krant wil Bert de Pekelders zijn blik op het rijke Pekela teruggeven. De krant bestaat uit een energieke verzameling van liederen, partituren, tekeningen en andersoortige teksten. Bert Scholten wil de fantasie van Pekelders prikkelen om oude gebruiken wellicht tot leven te laten komen bij vieringen en herinneringsmomenten.

Op dit moment brengt kunstenaar Bert Scholten in Pekela deze “vreemde papieren” rond, zoals een vrouw die hij sprak ze treffend omschreef. De krant bevat onder andere verzamelingen van woorden uit de voormalige strokartonindustrie en veengraverij. Het is een begin om te verkennen hoe deze ‘verloren’ woorden, en andere lokale vondsten, weer gebruikt zouden kunnen worden. In de spreektaal, in memes, in muziek.

Het project van Bert Scholten kwam tot stand als onderdeel van Gronings Vuur, in samenwerking met Het Resort en Siep&Co. Reageren kan door te mailen naar pekela@bertscholten.com

De krant is ook verkrijgbaar bij Siep&co, Waterkant 50, geopend op maandag- en woensdagmiddag.

Gronings Vuur reist van september 2019 tot en met december 2020 door de provincie Groningen met een cultureel programma. Met muziek, dans, fotografie, film, gedichten, gesprekken en kunst laten de makers zien wat er zich in de provincie afspeelt. Gronings Vuur is in opdracht van de provincie Groningen ontwikkeld om de culturele infrastructuur in de provincie te versterken.

Ingezonden