Matchis Winterwandeling Westerwolde op 12 en 13 december

VLAGTWEDDE – Op zaterdag 12 en zondag 13 december wordt door Wandelen Werkt vanuit MoeNieks een Matchis middagwandeling langs de nieuwe Ruiten Aa in Weende georganiseerd. De start is zaterdag om 13.00 uur met twee afstanden: 8 en 10 km. De start is zondag om 13.00 uur met twee afstanden: 4 en 6,5 km.

Ieder jaar krijgen 9.000 mensen in Nederland de diagnose bloedkanker zoals bijvoorbeeld leukemie. Voor deze patiënten is een stamceltransplantatie vaak een laatste kans om te genezen. Zo’n stamceltransplantatie vraagt om een perfect passende donor. Voor die perfecte match zijn er heel veel geregistreerde donoren nodig. Informatie over stamceldonatie: https://www.matchis.nl/over-stamceldonatie/



Iedereen moet een kans krijgen om deze ziekte te overwinnen. Daarom wordt een donatie gevraagd, zodat er meer geld komt voor verder onderzoek. Er wordt voor de wandeling een eenmalige bijdrage in de vorm van inschrijfgeld vanaf €5,- per persoon gevraagd. Je kunt bij de organisatoren van Wandelen Werkt ook een donatie doen, maar ze geven de voorkeur het bedrag te storten via https://www.sterkvoormatchis.nl/team/westerwolde-wandelen-werkt

Opgave voor de wandeling (maximaal aantal zaterdag is 40 en zondag 20) is verplicht voor 11 december en graag via de mail: info@uwwandelcoach.nl of 06 15 02 79 99.

Mocht je alleen of met partner/vriend willen wandelen, dan heeft MoeNieks ook mooie routebeschrijvingen van 4-12km beschikbaar



Corona-regels voor wandelaars!

Zorg er wel voor dat alles volgens de coronarichtlijnen verloopt. Dus geen grote teams, loop maximaal met 4 personen.

Let er tijdens de wandeltocht op dat jullie voldoende afstand van elkaar bewaren.

MoeNieks is open op zaterdag en zondag van 9.00 tot 17.00 uur voor een koffie/thee-toGo met verschillende snacks.

Het adres is Weenderstraat 44, 9541 TC Vlagtwedde.

