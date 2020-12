WINSCHOTEN – Goed nieuws: Murth Mossel komt naar Winschoten. Ook wanneer er slechts 30 mensen in de zaal mogen, staat hij met zijn cabaretprogramma ‘Tot op dat moment’ op het podium. Op donderdag 17 december is het tijd om weer een flink te lachen in De Klinker.

Murth is stand-up commedian, cabaretier, karaktervol entertainer en rasverteller. In ‘Tot op dat moment’ brengt hij geen oudejaarsconference, maar een eindejaars-comedyshow. Dat betekent net voor het sluiten van het jaar 2020 een andere blik op het nieuws, waarbij hij alles uit de kast haalt om het publiek te boeien en te laten lachen met scherpe observaties, persoonlijke verhalen en een tikkeltje zelfspot. Aan voorspellingen wagen we ons niet, maar dat deze humoristische show royaal voorzien is van lachmomenten, daar kun je rustig van op aan.

Ingezonden