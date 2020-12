Predicaat Koninklijk voor familiebedrijf Ten Kate uit Musselkanaal

MUSSELKANAAL, TER APELKANAAL – Vanmiddag is het Predicaat ‘Koninklijk’ uitgereikt aan familiebedrijf Ten Kate uit Musselkanaal. Dit bedrijf, dat hoogwaardige dierlijke vetten en eiwitten produceert, bestaat vandaag precies 100 jaar. In aanwezigheid van burgemeester Yvonne van Mastrigt en burgemeester Jaap Velema overhandigde Commissaris van de Koning, René Paas, het predicaat. Hiermee heeft dit familiebedrijf het recht om het koninklijk wapen en de titel ‘Koninklijke’ te dragen. Door de huidige coronamaatregelen vond de uitreiking plaats in kleine kring.

Burgemeester Yvonne van Mastrigt noemt het een prestatie van formaat: “Ten Kate is een bedrijf dat ondernemerschap zijn betekenis geeft. Ze gaan met hun tijd mee qua type product, en kwaliteit. Maar ook is er veel samengewerkt met andere bedrijven om zo bijvoorbeeld elkaars restproducten te gebruiken.

Burgemeester Jaap Velema roemt het bedrijf ook internationaal: “Het bedrijf is een wereldspeler in de voedingsmiddelensector. Door dit een eeuw vol te houden en het bedrijf in familiehanden te laten blijven is het predicaat Koninklijk een kroon op hun werk”.

Een gat in de markt

Ten Kate is opgericht in 1920 door de Sjoerd ten Kate. Hij zag dat er zwaar werk werd verricht in de Veenkoloniën en dat er behoefte was aan voedsel met veel calorieën. Hij begint een groothandel in kaas, spek, vet en margarine. Een gat in de markt zo bleek want de producten vonden gretig aftrek. Na de moeizame oorlogsjaren, waarin het Ten Kate overeind blijft, richt het bedrijf zich op het verwerken van dierlijke vetten. De margarine tak wordt verkocht aan Unilever.

Ten Kate gaat de grens over

In de jaren 70, 80 en 90 van de vorige eeuw groeit het bedrijf en krijgt het vestigingen in Duitsland en Oss. Ook in Noord-Nederland worden bedrijven overgenomen en nieuwe productielocaties gebouwd. Producten van het bedrijf worden geëxporteerd naar Oost-Azië en Afrika waar men er delicatessen van maakt.

Duurzaamheid in hart en nieren

In 2002 besluit Ten Kate te verhuizen naar een nieuw industrieterrein in Ter Apelkanaal. Door samenwerking met andere bedrijf en productieprocessen op elkaar af te stemmen ontstaat het duurzaamste bedrijvenpark van Nederland. Het hoofdkantoor blijft gevestigd aan de Sluisstraat in Musselkanaal waar het in 1920 werd opgericht.

De laatste jaren heeft ten Kate, met inmiddels de 4e generatie aan het roer, stappen gezet in de farmaceutische industrie. Er is een voedingssupplement ontwikkeld waardoor mensen met artritis minder pijn in de gewrichten krijgen.

Het predicaat Koninklijk

De eretitel ‘Koninklijke’ is een koninklijke onderscheiding voor bedrijven, instellingen, verenigingen of stichtingen die ten minste honderd jaar bestaan en een vooraanstaande plaats innemen in de regio en hun sector. Een voorwaarde is dat de onderneming van onbesproken gedrag is. Bedrijven geven zelf bij de gemeente aan dat ze het predicaat Koninklijk willen worden. De Koning beslist vervolgens over het toekennen van het predicaat.

