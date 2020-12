Provinciale Vrijwilligersprijzen voor de 20ste keer uitgereikt

GRONINGEN – ’t Speulparadies, Hospice Veen en Wolden, Zwem en Recreatiebad De Kolck en Voltigevereniging de Eemsrakkers zijn de winnaars van de 20ste editie van de Provinciale Vrijwilligersprijs. Gedeputeerde Tjeerd van Dekken reikte de prijzen vandaag uit in de categorieën jeugd, leefbaarheid, zorg en sport. Nieuw was dit jaar de categorie cultuur, gewonnen door Stichting Graspop. De winnende organisaties ontvingen een cheque van 3.000 euro. In verband met het coronavirus vond de uitreiking volledig digitaal plaats.

’t Speulparadies Beerta

’t Speulparadies in Beerta (categorie jeugd) is een begrip in de omgeving en ver daarbuiten, met zo’n 12.000 bezoekers per jaar. Maar het is meer dan een speeltuin, want door de rolstoelpaden en de speciale toestellen kunnen alle kinderen, met en zonder beperking, samen buitenspelen. De dierenweide maakt het extra leuk, net als het terras waar ouders en grootouders een kopje koffie kunnen drinken terwijl de jeugd speelt. Voor de dorpsbewoners is ’t Speulparadies een ontmoetingsplek voor wijk- en buurtactiviteiten. En dat is allemaal mogelijk door een hecht team van 25 vrijwilligers.

Hospice Veen en Wolden Stadskanaal

Hospice Veen en Wolden (categorie zorg) biedt een warme en huiselijke omgeving aan mensen die terminaal ziek zijn en hun laatste dagen niet thuis kunnen of willen doorbrengen. De ruim 60 vrijwilligers vormen een hecht team en zijn een enorme steun voor de gasten en hun naasten. Ze bieden een luisterend oor en zorgen voor afleiding. Mede door hun inzet hopen de vrijwilligers dat naasten met een goed gevoel kunnen terugkijken op de laatste dagen van hun dierbare.

Zwem- en Recreatiebad de Kolck Meeden

De historie van zwem- en recreatiebad de Kolck (categorie leefbaarheid) gaat bijna een eeuw terug. Ooit als werkgelegenheidsproject gebouwd in de crisisjaren, hoort het zwembad bij Meeden en de wijde omgeving. Toen het zwembad in 2012 dreigde te verdwijnen, heeft heel Meeden de schouders eronder gezet en is het gelukt om het zwembad te behouden, dankzij de dorpscoöperatie en een groep van ruim 50 vrijwilligers die zorgen voor het onderhoud, de openstelling en de versnaperingen. Zij dragen allemaal bij aan de sterke sociale functie die het zwembad vervult in het dorp.

Voltigevereniging de Eemsrakkers Holwierde

Voltigevereniging de Eemsrakkers in Holwierde (categorie sport) biedt al meer dan 50 jaar voltigelessen voor iedereen in de leeftijdscategorie van 6 tot 60 jaar. Een bijzonder en leuk onderdeel van de paardensport, waarin het gaat om teamwork, balans en samenwerking met het paard. Een enthousiast en gediplomeerd vrijwilligersteam verzorgt de lessen, waardoor de contributie laag blijft en de sport ook toegankelijk is voor mensen met een kleine beurs. Samen met de leden verzorgen de vrijwilligers de paarden en doen zij alle andere klussen in en rond de manege, die een belangrijke functie heeft voor het dorp.

Stichting Graspop Baflo

Stichting Graspop (categorie cultuur) organiseert ieder jaar een sprankelend popfestival in Baflo met meerdere podia voor jong en oud. Bijna 30 jaar geleden vond de eerste editie van het festival plaats, georganiseerd door een groep jongeren die elkaar kenden van jeugdsoos Eagle. Inmiddels is Graspop uitgegroeid tot een festival van formaat en is het een begrip in de regio. Veel van de ruim 140 vrijwilligers zijn al jarenlang actief en hun kinderen helpen nu ook mee: Graspop is generatie-proof!

Aanmoedigingsprijs

De overige finalisten, Scouting Vinchem Winsum, Vrijwilligersnetwerk Wagenborgen, Soos Olderloug Slochteren, KOMunity Hoogezand – Sappermeer en Nienoord Spoorwegen Leek ontvingen als aanmoedigingsprijs een bedrag van 1.000 euro. De Provinciale Vrijwilligersprijs wordt ieder jaar uitgereikt. Met de prijs laat de provincie haar waardering blijken voor het vele vrijwilligerswerk in de regio.

Op de foto van linksboven naar rechtsonder: Stichting Graspop Baflo, Voltigevereniging De Eemsrakkers Holwierde, Zwem- en Recreatiebad de Kolck Meeden, Hospice Veen en Wolden Stadskanaal en ’t Speulparadies Beerta