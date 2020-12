Beelden van verdachte woningoverval Winschoten vanavond te zien bij Opsporing Verzocht

WINSCHOTEN – Beelden van de verdachte van de woningoverval in Winschoten op dinsdagavond 30 juni 2020 en van de grijze Peugeot 307 waar de verdachte in reed, worden vanavond getoond in het programma Opsporing Verzocht op NPO1 om 20.35 uur. Morgen, woensdag 9 december, is om 13.35 uur de herhaling te zien op NPO2.

Op zondag 28 en dinsdag 30 juni 2020 werd een man uit Winschoten tot tweemaal toe in de luren gelegd via een chatsite. Beide keren dácht hij een vrouw te zullen ontmoeten, maar dat liep anders. Eén keer werd hem op een listige manier geld afgetroggeld en de andere keer werd hij overvallen.

Beide overvallen vonden plaats nadat het slachtoffer een ‘afspraakje’ maakte met een vrouw met wie hij contact heeft gehad via een chatsite. In plaats van de vrouw stond er de eerste keer een onbekende man bij het slachtoffer voor de deur. De tweede keer stond er wel een vrouw voor de deur. Zij stapte direct opzij waarna het slachtoffer opnieuw overvallen werd door een onbekende man.

Onderzocht wordt of beide incidenten met elkaar te maken hebben. Opvallend hierbij is dat beiden keren dezelfde auto wordt gezien. Het gaat vermoedelijk om een Peugeot 307 SW.

Opsporing Verzocht

Meer informatie

Heeft u op zondag 28 of dinsdag 30 juni iets opvallends gezien of gehoord in Winschoten met betrekking tot dit voertuig of de overvallen? Neem dan contact op met de politie via het nummer 0900-8844. Blijft u liever anoniem, dan kunt u bellen met Meld Misdaad Anoniem, telefoonnummer 0900-7000.