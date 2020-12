Corona-uitbraken bij Wedeka en Borg Westerwolde

TER APEL, STADSKANAAL – Bij Borg Westerwolde en Wedeka Stadskanaal zijn mensen besmet geraakt met corona.

Gisteren werd bekend dat bij twee afdelingen van Wedeka in Stadskanaal mensen zijn besmet met het coronavirus. Naar verluidt zijn 29 personen besmet en zitten er 85 mensen thuis. De desbetreffende afdelingen zijn gesloten.

Ook bij Borg Westerwolde in Ter Apel waart het virus rond. Zowel medewerkers als bewoners zijn besmet. De besmette bewoners werden op aparte afdelingen, de zogenaamde cohort-afdelingen, geplaatst. Ze mochten geen bezoek ontvangen. De afgelopen twee weken zijn in de Borg twaalf bewoners overleden. Het betreft kwetsbare dementerende mensen. Morgen loopt de quarantaine in Borg Westerwolde af en zullen bewoners gefaseerd vanaf de cohort-afdelingen terugverhuisd worden naar hun eigen woning meldt Zorggroep Meander, waar Borg Westerwolde een onderdeel van is, op hun Website.

Stadskanaal

In de afgelopen week zijn in Parkheem in Stadskanaal twee bewoners positief getest. In de eerstelijn is ook één besmetting geconstateerd. De quarantaine van Bloemenkade in Parkheem loopt aanstaande vrijdag af. Op het Tuinpad in Parkheem zit één bewoner in isolatie.