WEDDE – In de kerstvakantie is het DinoWinterWereld bij Dinopark Landgoed Tenaxx in Wedde

In de kerstvakantie is Dinopark Landgoed Tenaxx in Wedde dagelijks geopend van 19 december tot en met 3 januari (behalve 24, 25 en 31 december) van 11:00 tot 18:00 uur. Het landgoed is feestelijk verlicht en ook het miniatuurpark is omgetoverd tot een sprookjesachtig kerstdorp.

Ontdek de sfeervolle DinoWinterWereld en maak een ritje in de Christmas-Express! Nieuw: de nostalgische rupsbaan en nieuwe dinoloopfietsjes.

Duidelijke markeringen, looproutes, plexiglas en diverse afhaalpunten voor eten en drinken zorgen voor een veilige omgeving.

Meer info: www.dinoparklandgoedtenaxx.nl

