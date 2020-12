Drie aanhoudingen na incidenten met mogelijke ‘pedojagers’

EMMEN – De politie heeft maandag en dinsdag drie verdachten aangehouden op verdenking van bedreiging, vernieling en mishandeling. Het gaat om twee 22-jarige mannen en een 29-jarige vrouw uit Emmen. Sinds augustus 2020 vonden tien incidenten plaats (negen in de gemeente Emmen en één in de gemeente Assen), waarbij de politie het vermoeden kreeg dat het hier ging om zogenoemde ‘pedojagers’.

In veel gevallen vond voorafgaand aan het geweld online contact plaats tussen een volwassen man en een persoon, die zich als minderjarige voordeed. In de chat werd een afspraak en een plek waar de ontmoeting zou plaatsvinden afgesproken. Op de afgesproken locatie troffen de mannen echter niet de persoon aan met wie ze hadden afgesproken. Wel troffen zij één of meerdere personen, die hele andere bedoelingen hadden. De mannen werden opgewacht, belaagd en mishandeld.

Informatie

Het rechercheteam kwam de verdachten mede op het spoor dankzij informatie van politieagenten. Zij hadden medio november gereageerd op een melding van vernieling op de Laan van de Eekharst in Emmen. Onbekenden hadden de telefoon van een man vernield, waarna de agenten kort na het incident de latere drie verdachten controleerden. Zij noteerden de namen van het drietal. In het vervolg werd duidelijk dat de man slachtoffer was geworden van vernieling en mishandeling en dat er vermoedelijk sprake was geweest van pedojagen.

Aanvullende recherchewerk

De recherche kon op grond van aanvullend onderzoek de mannen en de vrouw als verdachte aanmerken. Het drietal zit vast op het politiebureau. Zij worden gehoord over hun betrokkenheid. De politie sluit meer aanhoudingen in dit onderzoek niet uit.

Grens overschreden

Jurgen Veninga, teamchef van de politie Zuidoost Drenthe, over de aanhoudingen: ´We zijn blij dat ons onderzoek snel tot de aanhouding van verdachten heeft geleid. Deze manier van ‘pedojagen’ kan echt niet. Bovendien vraagt dit onderzoek kostbare tijd van de recherche. Capaciteit die we graag in het onderzoek naar andere ernstige misdrijven hadden willen steken. Het mag duidelijk zijn dat door het plegen van deze geweldsincidenten een grens is overschreden. Dat is onverstandig, omdat het vaak leidt tot eigenrichting en dat grenzen worden overschreden. Deze aanhoudingen laten vooral zien dat we dat niet zomaar laten gebeuren en onze uiterste best doen de verdachten op te sporen.‘

Geen nieuwe incidenten

Medio november is in de media aandacht besteed aan deze incidenten en deze vorm van geweld. Het laatste incident dateert, voor zover bekend, ook van medio november. Daarna hebben er geen nieuwe incidenten meer plaatsgevonden in de buurt van Emmen en/of Assen.