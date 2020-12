Geen verkiezing Veendammer van het Jaar 2020

VEENDAM – Door de maatregelen ter bestrijding van het coronavirus heeft het college van burgemeester en wethouders besloten dit jaar geen verkiezing voor de “Veendammer van het jaar” te houden. De Veendammer van het jaar 2019, Peter Panneman, blijft een jaar langer actief als ambassadeur.

Bijzonder jaar

Het jaar 2020 is een bijzonder jaar. Burgemeester Sipke Swierstra: “Door de maatregelen ter bestrijding van het coronavirus is een groot deel van het maatschappelijke leven stil komen te liggen. Nominaties voor de Veendammer van het jaar komen vaak voort uit activiteiten die er in dat jaar waren. Door de maatregelen zijn er niet tot nauwelijks activiteiten geweest. Daarnaast is het organiseren van een feestelijke bekendmaking nu niet mogelijk.”

Veendammer van het Jaar 2019

Op 14 februari 2020 is de titel “Veendammer van het Jaar 2019” toegekend aan Peter Panneman. Door de maatregelen ter bestrijding van het coronavirus heeft de Veendammer van het jaar 2019 slechts beperkt invulling kunnen geven aan zijn ambassadeurschap. Hij heeft positief gereageerd op het verzoek van de gemeente Veendam om zijn termijn te verlengen. Peter Panneman: “Het was een heel bijzonder raar jaar om als Veendammer van het Jaar een ambassadeursrol te mogen vervullen voor Veendam. Vele activiteiten en gebeurtenissen konden en mochten niet doorgaan. Met dien gevolg dat ik mijn rol helaas niet kon vervullen. Hopelijk kan ik dat wel doen in het nieuwe jaar die voor ons ligt.”

Verkiezing

De gemeente Veendam heeft in 2007 voor het eerst een “Veendammer van het jaar” aangewezen. Dit is met name tot stand gekomen om mensen in het zonnetje te zetten die een bijzondere bijdrage hebben geleverd om Veendam op een positieve manier op de kaart te zetten. De maand december staat vaak in het teken van de nominaties. Een onafhankelijke jury draagt een kandidaat voor aan het college van burgemeester en wethouders. Het college neemt het uiteindelijke besluit over wie de “Veendammer van het jaar” wordt.

