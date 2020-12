DUITSLAND – Hieronder vindt u politieberichten uit de Duitse grensstreek. Was u getuige van een van deze zaken, neem dan contact op met de politie.

Lingen

Vannacht hebben boeren bij het distributiecentrum van Aldi Noord in Lingen een protestactie gevoerd. Zij verzamelden zich gisteravond om half zeven bij de hallen aan het Seitenkanal en blokkeerden tot vanmorgen de toegangsweg naar het distributiecentrum. In de loop van de nacht gingen de eerste 150 boeren met hun trekkers naar huis. De overige 50 boeren verlieten met hun trekkers het terrein nadat ze om kwart voor acht vanmorgen door een vertegenwoordiger van Aldi een zogenaamde positionspapier overhandigd hadden gekregen. Inmiddels had zich bij het distributiecentrum een rij van zo’n 50 vrachtwagens gevormd. Deze konden pas na het beëindigen van de protestactie het terrein verlaten. De politie meldt dat het boerenprotest vreedzaam en zonder incidenten is verlopen. De boeren werkten goed mee en het verkeer werd niet gehinderd.

Meppen

De politie is op zoek naar de veroorzaker van schade aan een verkeerslicht bij de spoorwegovergang aan de Teglinger Straße in Meppen. Dit is tussen 16 oktober en 7 december gebeurd. De schade wordt op 1.500 euro geschat. Getuigen worden verzocht contact op te nemen met het politiebureau in Meppen.

Papenburg

Tussen zaterdag en maandag zijn in Papenburg wederom stofzuigerautomaten opengebroken. Deze keer bij een tankstation aan de Deverweg in Papenburg. Uit de automaten werd het kleingeld gestolen.

Meppen

Vannacht is bij een woning aan de Buchweizenweg in Meppen een schuurtje opengebroken. Er werden een mountainbike en een e-bike ontvreemd. Aan de Sonnenblumenweg werd eveneens een e-bike gestolen. De schade bedraagt meerdere duizenden euro’s.

Lathen

De politie zoekt de eigenaar van een grijze damesfiets van het merk Simplex. Deze werd op 3 december bij het station van Lathen in beslag genomen.