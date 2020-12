Kunst & GO-tuur bij RTV Westerwolde

STUDIO RTV WESTERWOLDE – Het twee uur durende radioprogramma ‘Kunst & GO-tuur’ is elke dinsdagavond te horen bij Radio Westerwolde. Het wordt gepresenteerd door Betsie Beishuizen.

In het twee uur durende radioprogramma ‘Kunst & GO-tuur’ is elke week aandacht voor kunst en cultuur in de gemeente Oldambt én de gemeente Westerwolde. Met o.a. reportages, studiogasten, vaste columnisten ( Ria Brouwer, Willem Hemmen en Jep Riedstra), verhalen over de natuur door Frits Alma, de culturele agenda, cultuurnieuws, ‘Uit in De Klinker’ met Marijke de Vries van het Cultuurhuis, exposities & tentoonstellingen in beide gemeentes. Omlijst met mooie muziek.

Deze week in het radioprogramma ‘Kunst & GO-tuur’:

In het 1e uur gaan we bellen met Mariska Berrevoets van het festival Grasnapolsky.

Frits Alma met zijn bijdrage; Noord Noord Oost.

Cultuurnieuws & Exposities en tentoonstellingen & De Juweeltjes van Thé.



In het 2e uur gaan we bellen met Greet Kloeg. Zij is één van de kunstenaars die meedoet aan de kunstroute in en om Blijham dat komende twee weekenden plaatsvindt.

Marijke de Vries, van Cultuurhuis de Klinker, schuift aan voor een update.

Willem Hemmen met ‘Willem Weer’.

én de culturele agenda.

De uitzending is te horen op;

dinsdagavond van 18.00 – 20.00 uur bij Radio Westerwolde

donderdagavond van 19.00 – 21.00 uur én in de herhaling op zondagmiddag van 12.00 – 14.00 uur bij Rtv-GO



Techniek wordt vandaag verzorgd door Marchinus Hidding

Samenstelling & presentatie Betsie Beishuizen