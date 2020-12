Midden-Groningen bindt de strijd aan met betalingsachterstanden inwoners

MIDDEN-GRONINGEN – De gemeente Midden-Groningen start op 1 januari met een vroegsignaleringsteam dat contact legt met inwoners die te maken hebben met betalingsachterstanden. De gemeente krijgt daarvoor informatie van woningcorporaties, energiebedrijven, zorgverzekeraars en het waterbedrijf en biedt vervolgens hulp aan aan de huishoudens die schulden hebben.



Wethouder Peter Verschuren: ‘Zo’n 5000 huishoudens in onze gemeente hebben problematische schulden die oplopen tot een gezamenlijk bedrag van minstens 25 miljoen euro. Dat heeft grote maatschappelijke gevolgen: uit onderzoek wordt steeds duidelijker hoe groot de nadelige invloed van geldzorgen is op het gedrag van mensen. In veel gezinnen waar jeugdhulp wordt ingezet, zie je dat schulden en de stress die daarmee samenhangt een groot probleem vormen. Dat geldt ook bij het weer aan werk helpen van mensen. Als je elke dag knokt om financieel te overleven, heb je weinig ruimte in je hoofd voor andere zaken. Toch merken we dat veel mensen schroom hebben om hulp te zoeken bij schuldenproblemen. Met onze nieuwe aanpak hopen we die schroom te doorbreken en veel inwoners te kunnen helpen.’



De gemeente ontvangt vanaf januari maandelijks meldingen over betalingsachterstanden en neemt dan contact op met de betreffende inwoner. Staat die open voor hulp, dan wordt dat teruggekoppeld aan de schuldeiser, zodat de incasso kan worden opgeschort. De partners waarmee de gemeente hierbij samenwerkt zijn Lefier, Groninger Huis, Menzis, Zilveren Kruis, VGZ, Univé, Essent, Engie, Vattenfall, Budgetenergie en het Waterbedrijf Groningen. Door een verandering in de Wet op de gemeentelijke schuldhulpverlening mogen zij hun gegevens delen met de gemeenten.



Meer aanvallen op het schuldenprobleem

‘Het vroegsignaleringsteam is maar één van de middelen die we inzetten om de schuldenproblematiek terug te dringen’, aldus Verschuren. ‘Sinds enkele maanden werken we samen met Geldfit. Geldfit.nl geeft mensen snel inzage in hun financiële situatie, plus adviezen en verwijzingen naar hulpverlening in de buurt. En als onze aanvraag bij het Nationaal Programma Groningen goedgekeurd wordt, kunnen we nog veel meer doen. We gaan dan veel huishoudens intensief begeleiden om uit de schuldproblemen te komen en onder voorwaarden ook schulden van jongeren overnemen.’

