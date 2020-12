Midden-Groningen opent Meldpunt gedupeerde ouders toeslagenaffaire

Weerbericht

Westerwolde Weerbericht van: Dinsdag 8 december, 08.00 uur. Door John Havinga

AF EN TOE EEN BEETJE ZONNESCHIJN

We beginnen met een frisse start waarbij het kwik tot iets boven het vriespunt ligt in de vroege ochtend. Het is wisselend bewolkt en nevelig. Vanmiddag komt er af en toe een beetje zonneschijn, het blijft droog en rustig. De wind komt uit het oosten en is zwak, 1 a 2 Bft. De middagtemperatuur komt te liggen rond 4 graden.

Vannacht en morgenochtend wordt het mistig en grijs, met minimumtemperaturen dichtbij of iets onder nul. Het zal morgenochtend ook enige tijd mistig blijven, totdat de mist oplost. Dan blijft het verder morgen bewolkt met maximumtemperaturen rond 3 graden. De wind is daarbij zwak uit het oosten tot zuidoosten.

Het blijft nog droog tot en met vrijdag en het kan wel mistig of nevelig zijn en er is veel bewolking. De minimumtemperaturen liggen steeds rond het vriespunt, de maxima rond 3 graden. Vanaf het weekend en daarna, komt er wat wisselvalliger weer met nu en dan lichte neerslag. De temperatuur zal wat omhoog te gaan, naar 6 tot 8 graden.