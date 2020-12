Prins Bernhard Cultuurfonds schenkt 2.000 euro aan Stelmakerij Mussel

PROVINCIE GRONINGEN, MUSSEL – Het Prins Bernhard Cultuurfonds Groningen schenkt 2.000 euro aan Stelmakerij Mussel.

Het Prins Bernhard Cultuurfonds Groningen heeft in het vierde kwartaal van 2020 € 47.787,- toegekend voor 19 projecten op het gebied van cultuur en natuur in de provincie Groningen. Een van deze projecten is de Stelmakerij in Mussel. Zij krijgen 2.000 euro voor de restauratie van de overkapping van de boomzaag.

Klik HIER om de overige toekenningen van dit vierde kwartaal te zien.

Ingezonden











Westerkwartier – Het LEGiO Museum in Grootegast krijgt een bijdrage van € 4.000 voor de realisatie van de tentoonstelling NATURE POP met materiaal van de Amerikaanse LEGO-kunstenaar Sean Kenney. NATURE POP is een gestileerde pop-art natuurtentoonstelling en bevat levensgrote sculpturen van planten, dieren en insecten, gebouwd met LEGO-stenen. De expositie is nog niet eerder in Nederland te zien geweest.