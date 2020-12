Schoolplein Brederoschool en oprit Hamelstraat Groningen krijgen bij SBS 6 programma groene make over

GRONINGEN – Op zondag 13 december om 16 uur is in een speciale aflevering van het SBS6 tv-programma ‘Green Make Over’ te zien hoe de compleet betegelde oprit van Annemarie Hofman en haar gezin én het versteende schoolplein van de Brederoschool te Groningen een omvangrijke ‘groene’ make over krijgen. De directrice van de school en Annemarie benaderde programmamaker Gwen Jansen en haar Green Make Over team van experts met hun hulpvraag.

Alles staat blank

Zowel het schoolplein als de oprit staan blank bij hevige regenval. En de directrice van de Brederoschool heeft als grote wens dat het natuuronderwijs dat de kinderen binnen op school krijgen ook tot zijn recht komt op het schoolplein.

Van tegelbak tot groen speel-en educatieparadijs

Met praktische ‘groene’ tips en oplossingen zie je in deze aflevering hoe een schoolplein al snel kan veranderen van tegelbak in een groen speel- en educatieparadijs voor kinderen. Ook wordt duidelijk dat een parkeerplaats voor de auto tegelijkertijd ook heel goed voor de nodige ontspanning en biodiversiteit kan zorgen. Klimaatadaptie, wateropvang, biodiversiteit, hergebruik en natuureducatie zijn de sleutelwoorden. Het Green Make Over Team werkte hiervoor nauw samen met Dolmans Landscaping Group, Tuinadviesbureau De Korenbloem uit Winsum en De Rode Stoel Tuinontwerpen uit Groningen. Op dinsdag 15 december om 13 uur en op 19 december om 11.25 uur zijn op SBS6 de herhalingen te zien..

Tv programma Green Make Over

Green Make Over komt uit de koker van documentaire- en programmamaker Gwen Jansen die voor eigen risico en rekening zelf zendtijd inkocht op de landelijke tv zender om met het programma een zo groot mogelijk publiek te kunnen helpen bij o.a. de klimaatstress die zij ondervinden. “De meeste mensen die zich bij mij aanmelden voor hulp, hebben geen idee waar te beginnen om energiezuiniger, gezonder te leven en/of om klimaatstress tegen te gaan. Eerste hulp is voor deze mensen hard nodig. Ik zie het, als voormalig klimaatprutser, als mijn missie om mensen op de meest laagdrempelige quick wins te wijzen. Beter voor de portemonnee, wooncomfort, gezondheid en ook nog eens beter om de negatieve gevolgen van de klimaatverandering tegen te gaan.”

Als kijker zie je in het tv-programma in de vorm van een praktische ‘groene make over’ van een huis, of in dit geval oprit en schoolplein, hoe je via diverse klimaatvriendelijke tips en tools zonder klimaatstress je energieverbruik fors kan verlagen maar tegelijktijdig lekker, comfortabel, gezond en stijlvol kan blijven wonen en leven ondanks de klimaatverandering. De meeste tips die getoond worden zijn laagdrempelig en voor de kijkers direct toepasbaar.

Het programma Green Make Over wordt mogelijk gemaakt door de hoofdpartners Milieu Centraal, De Consumentenbond, TonZon.

Ingezonden door Green make over