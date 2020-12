Swen Wilts in het zonnetje gezet tijdens eerste repetitie Dindua

VLAGTWEDDE – Gisteravond heeft christelijke muziekvereniging Dindua na wederom een rustpauze in verband met de Corona maatregelen weer gerepeteerd.



Swen Wilts werd in het zonnetje gezet voor het behalen van zijn muziek diploma A. Vanuit de blazersklas in groep 5 van de basisschool is Swen begonnen met het spelen op de euphonium. Voor een jongen van toen 9 jaar, een groot instrument.

Het muziekschrift leren lezen en de euphonium spelen ging hem goed af. “Ik had gelijk door dat hij aanleg had. Toen ik de blazersklas samen hoorde spelen, was er één die me echt opviel, dat was Swen op de euphonium. ” aldus voorzitter Jan Luring.



Na de blazersklas ging Swen verder met muziek maken bij Dindua als leerling muzikant, altijd in voetbaltenue want na de les ging hij gelijk door naar de voetbaltraining. Op de eerste maandag van de maand speelde Swen als leerling mee met het orkest.



Later volgde Swen ook muzieklessen via de kunstenschool te Stadskanaal. Hier kreeg hij les van Bauke Burghgraef. De theorielessen begonnen klassikaal in Sellingen, maar door de gedeeltelijke lockdown werden de lessen verder online gegeven. Zijn theorieexamen heeft Swen afgelopen zomer gehaald en op 1 december ook het praktijkgedeelte met een prachtige cijferlijst.



Uit handen van voorzitter Jan heeft Swen een presentje gekregen voor deze mooie prestatie en de leden van Dindua vonden het fijn om weer samen muziek te mogen en kunnen maken!

Ingezonden door Simone Nuninga