Zorgwekkende stijging aantal meldingen COVID-19

NEDERLAND – Afgelopen week zijn er 27% meer nieuwe meldingen van COVID-19 besmettingen gerapporteerd dan een week eerder.

In de week van 2 tot en met 8 december zijn er 43.103 nieuwe personen met een positieve COVID-19 uitslag gemeld. Dit is een stijging van ruim 9.000 meldingen vergeleken met de week daarvoor toen 33.949 meldingen werden gerapporteerd. In iedere veiligheidsregio is sprake van een stijging in het aantal positieve testuitslagen per 100.000 inwoners. Meer mensen hebben zich laten testen. Het percentage mensen met een positieve testuitslag is gestegen naar 11,6%. In de week ervoor was dat 11,1%. Het reproductiegetal ligt nog steeds ongeveer op 1.

Ziekenhuis- en IC opnames

Het aantal mensen dat met COVID-19 op de verpleegafdeling in het ziekenhuis werd opgenomen was 1.229 (vergeleken met 1.007 opnames in de week ervoor). Het aantal intensive care opnames was 179 in de afgelopen week (vergeleken met 183 de week ervoor).

Meer mensen getest

Van 30 tot en met 6 december werden in de GGD Gemeentelijke Gezondheidsdienst -teststraten 339.054** testen afgenomen. Dat zijn 66.780 testen meer dan de week ervoor toen de GGD’en 272.274 mensen op COVID-19 hebben getest. Van 320.205 testen is de testuitslag bekend. Van deze groep testten 37.267 (11,6 %) personen positief. Het percentage positief nam gedurende de week toe, zowel bij personen met als zonder klachten.

Vanaf 1 december kunnen huisgenoten en mensen die in het bron- en contactonderzoek (BCO bron- en contactonderzoek ) van de GGD’en als overig nauw contact naar voren zijn gekomen, zich na vijf dagen quarantaine zonder klachten laten testen met een PCR polymerase chain reaction test. Bij een negatieve uitslag mag men uit quarantaine. Dit geldt ook voor mensen die een melding van de CoronaMelder-app hebben gekregen. Er zijn van 1 tot en met 7 december 18.700 mensen getest zonder klachten. Dat is 6,7% van het totaal aantal afgenomen testen. Van deze testen waren er 1.923 positief (10,3%). De capaciteit in de teststraten is ruim voldoende om deze extra stroom aan te testen personen aan te kunnen. De tijd tussen het maken van een afspraak en het ontvangen van de uitslag van een test in de GGD teststraten is gemiddeld minder dan anderhalve dag. Iemand die telefonisch via 0800-1202 of online een afspraak heeft gemaakt heeft in de meeste gevallen de uitslag van de coronatest binnen 34 uur.

Vanavond om zeven uur is er weer een persconferentie. Dan zal er onder anderen meer bekend worden over eventuele maatregelen rond de kerstdagen en de vaccinatie.

Bron: RIVM