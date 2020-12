Aangepaste openingstijden gemeentehuizen Westerwolde

WEDDE, SELLINGEN – In de periode tussen kerst en nieuwjaarsdag zijn de gemeentehuizen in Westerwolde op de normale tijden open en bereikbaar. Met uitzondering van 24 en 31 december, deze dagen is de balie burgerzaken om 12.00 uur gesloten. Heeft u een spoedgeval? Dan kunt u bellen. De buitendienst staat bij spoed dag en nacht voor u klaar.

Balie burgerzaken Sellingen Balie burgerzaken Wedde Milieustraat Vriescheloo Telefonisch bereikbaar Donderdag 24 december Gesloten 9.00 – 12.00 uur (alleen op afspraak) 8.00 – 12.00 en 13.00 – 15.00 uur 9.00 – 12.00 uur Vrijdag 25 december Gesloten Gesloten Gesloten Gesloten Donderdag 31 december Gesloten 9.00 – 12.00 uur (alleen op afspraak) 8.00 – 12.00 en 13.00 – 15.00 uur 9.00 – 12.00 uur Vrijdag 1 januari Gesloten Gesloten Gesloten Gesloten

Milieustraat Ter Apel

De milieustraat in Ter Apel is in deze periode normaal geopend op de zaterdagen van 8.30 – 11.30 uur.

Spoed

Is er bijvoorbeeld een gevaarlijke situatie ontstaan? Dan kunt u bellen met: 0599 32 02 20. Dit nummer is 7 dagen per week, 24 uur per dag bereikbaar.

Bron: Gemeente Westerwolde