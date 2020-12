Appingedam, Loppersum en Delfzijl sluiten de rondgang van Gronings Vuur door de provincie af

DELFZIJL – Op 12 december aanstaande wordt met de theatrale online #Eemsdelta-bingo de rondgang van het project Gronings Vuur door de provincie Groningen afgesloten. Gronings Vuur reisde sinds september vorig jaar van gemeente naar gemeente in de provincie en doet nu als laatste ‘halte’ de toekomstige gemeente Eemsdelta aan.

Met muziek, dans, fotografie, film, gedichten, gesprekken en kunst laten de makers zien wat er zich in de provincie afspeelt. Gronings Vuur is in opdracht van de provincie Groningen ontwikkeld om de culturele infrastructuur in de provincie te versterken.

Overdracht

Om de overgang van de ene naar de andere gemeente te symboliseren werd het ‘vuurtje’ van Gronings Vuur op woensdag 9 december overgedragen van de gemeenten Pekela, Stadskanaal en Veendam naar de toekomstige gemeente Eemsdelta. Door middel van het plaatsen van de nieuwe gemeente Eemsdelta op het estafettekunstwerk (gemaakt door Pieter Oosting uit Uithuizen) was de overdracht een feit.

Wethouder Hans Ronde van de gemeente Delfzijl sprak namens de drie gemeenten onder meer de hoop uit dat in de toekomst de wethouders cultuur van de afzonderlijke Groningse gemeenten en de provincie elkaar vaker opzoeken. “Wij houden als nieuwe gemeente Eemsdelta het doel van dit project – het versterken van de culturele infrastructuur – voor ogen en we hopen dat dit project niet zozeer een afsluiting is, maar een nieuw beginpunt.”



Onderzoek naar ‘je thuisvoelen’

Theatermaker Karlijn Benthem heeft samen met haar team inwoners van de nieuwe gemeente Eemsdelta gevraagd om een symbool voor ‘je thuisvoelen’ te doneren. Er zijn ruim 60 objecten ingeleverd, van een paar klompen tot een voetbal, met de daarbij behorende verhalen.

Deze objecten, verhalen en foto’s zijn inspiratie voor 15 kunstenaars, die van drie items (uit elke gemeente één) weer een nieuw kunstwerk hebben gemaakt.

De kunstwerken worden geëxposeerd van 9 t/m 11 december in voormalig café Het Anker, Willemstraat 30 in Delfzijl. De expositie is geopend van 13.00 uur tot 17.00 uur en op 11 december van 13.00 uur tot 21.00 uur.



#Eemsdelta-bingo

Op zaterdag 12 december zal vanuit voormalig café Het Anker in Delfzijl de #Eemsdelta-bingo worden uitgezonden. Een theatrale muzikale bingo, die online live te beleven is (van 20.00 uur tot 21.30 uur). Ook als je niet meedoet met de bingo valt er genoeg te zien en te horen!

#Eemsdelta-bingo wordt voor iedereen live gestreamd vanuit voormalig café Het Anker in Delfzijl, de livestreamlink wordt kort van tevoren bekend gemaakt via de website van Gronings Vuur (www.groningsvuur.nl) en de social media-kanalen.

Ingezonden door Gronings Vuur