Hersenstichting zoekt collectanten voor eerste week februari

REGIO – In de eerste week van februari wordt de 25e Hersenstichting collecteweek gehouden. Hiervoor worden collectanten gezocht.



In deze tijd houden we er rekening mee dat er collectanten zijn die liever niet langs de deur gaan. Daarom doen we een oproep aan mensen die zich fit voelen en er geen probleem mee hebben om te collecteren. Wie helpt ons mee om deze 25e collecteweek tot een succes te maken?



1 op de 4 mensen heeft een hersenaandoening

Een hersenaandoening, zoals een hersenbloeding, zet het leven op zijn kop. Van patiënten, maar óók van de mensen in hun omgeving. En waar de Hersenstichting zich echt zorgen om maakt: hersenaandoeningen zijn hard op weg de grootste ziekte van Nederland te worden. Ruim 4 miljoen mensen hebben een hersenaandoening, denk aan dementie, parkinson, een beroerte, depressie of hersenletsel na een ongeluk. En het aantal mensen met een hersenaandoening zal tot 2040 explosief stijgen. Samen kunnen we het stoppen. De Hersenstichting zet alles op alles voor gezonde hersenen voor iedereen. We investeren in veelbelovende en baanbrekende oplossingen om hersenaandoeningen te voorkomen, af te remmen of te genezen. Alleen samen kunnen we het door een hersenaandoening veroorzaakte leed stoppen. Helpt u mee?

De collecteweek is de eerste week van februari. Loopt u met ons mee met een collectebus in uw eigen omgeving? Voor meer informatie of direct aanmelden kijk op www.hersenstichting.nl of stuur een mail met uw gegevens naar collecte@hersenstichting.nl Tijdens kantooruren is het mogelijk om te bellen tel. 070 – 360 48 16. Alvast hartelijk dank!

Ingezonden