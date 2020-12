Kerstconcert en verhalen met Twij Körten Twij Langen & Geesjen Doddema

STADSKANAAL – Op zondag 20 december is er toch nog een kerstconcert in de regio. Het Streekhistorisch Centrum heeft het muzikale kwartet Twij Körten Twij Langen uitgenodigd om een programma te verzorgen in de bibliotheek van Stadskanaal. Samen met Geesjen Doddema brengen zij ‘Kerst op zien Grunnegs’ waarbij muziek wordt afgewisseld met anekdotes en verhalen.

Twij Körten Twij Langen bestaat uit het duo K Twije, te weten Bart en Evert Kruizinga uit Bellingwolde / Winschoten, en de muzikanten Eltje Doddema uit Harkstede en Harm Tabak uit Appingedam. Samen brengen zij meerstemmige, veelal Groningstalige luisterliedjes waarbij ze zich begeleiden op gitaar en keyboard. Zij vonden elkaar tijdens de opname van een themanummer rondom de aanslagen in Parijs. Kort daarop traden ze gezamenlijk op tijdens een benefietconcert voor K6 Tegen Kanker. Er was een ‘klik’ en sindsdien treden de mannen gezamenlijk op onder de naam ‘Twij Körten Twij Langen. Speciaal voor kerst sluit Geesjen Doddema zich bij hen aan om verhalen te vertellen. Zij en haar man Eltje zijn in Stadskanaal ook geen onbekenden: Eltje zat hier in het onderwijs en samen werkten ze jarenlang mee aan de Knoalster Schriefwedstried.

De voorstelling begint op zondag 20 december om 14.30 uur en vindt plaats in de Bibliotheek te Stadskanaal, Continentenlaan 2, 9501 DG te Stadskanaal. In verband met de Coronamaatregelen is reserveren verplicht: er worden maximaal 30 toeschouwers toegelaten. Reserveren moet via de website van het SHC: www.streekhistorischcentrum.nl.

