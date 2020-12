DUITSLAND – Hieronder vindt u politieberichten uit de Duitse grensstreek. Was u getuige van een van deze zaken, neem dan contact op met de politie.

Aschendorf

In de nacht van maandag op dinsdag is een poging tot inbraak gedaan bij een woon/winkelpand aan de Kämpe in Aschendorf. De daders beschadigden een deur. Ze zijn er niet in geslaagd binnen te komen. De aangerichte schade bedraagt 500 euro.

Meppen

Maandag is tussen 11.00 en 14.00 uur aan de Vogelpohlstraße in Meppen een elektriciteitskast open gebroken. Hieruit werd een kabel gestolen. De politie zoekt getuigen.

Gistermiddag zijn om half vijf bij een wegversmalling in de Fullener Straße in Meppen met een vrachtwagen twee verkeersborden aangereden. De chauffeur is doorgereden.

Leer/Bunde

Op 7 en 8 december is aangifte gedaan van internetfraude. Op een verkoopsite boden een inwoner van Leer en een man uit Bunde een auto te koop aan. Zij werden benaderd door een geïnteresseerde en dachten hun auto’s te hebben verkocht. De auto’s moesten volgens de koper naar Oostenrijk vervoerd worden. Het geld voor het vervoer daar naar toe zou samen met het aankoopbedrag van de auto teruggestort worden. De man uit Bunde moest volgens de koper ook nog een bedrag aan invoerrechten voldoen.

Beide mannen trapten in deze vorm van oplichting. Ze hebben geld voor het “transport” en “invoerrechten” op een buitenlandse bankrekening gestort. In een geval ging het geld naar een bank in Estland en in het andere geval naar België. Daarna bleef het stil. De beide personen zijn voor duizenden euro’s het schip ingegaan.

Weener

Gisteravond controleerde de douane van Emden op het station in Weener een 23 jarige Syriër. Hij was met de trein vanuit Nederland naar Duitsland gereisd. De man kon geen geldige legitimatie tonen. Bovendien stond hij geregistreerd in het opsporingsregister. Hij werd overgedragen aan het grensoverschrijdend politieteam uit Bunde.

De Syriër had nog drie boetes voor uitkeringsfraude openstaan. Hij moest meteen 300 euro voldoen, anders ging hij voor 30 dagen de cel in. Doordat een vriend van hem bij het politiebureau in Willemshaven het openstaand bedrag voldeed bleef hem de celstraf bespaart.

Er werd nog wel proces-verbaal opgemaakt voor het reizen zonder geldig reisdocument en het bezit van een geringe hoeveelheid hasj.