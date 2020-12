Oproep aan jongeren: “Download die CoronaMelder-app”

REGIO – De verspreiding van het coronavirus beperken met een simpele app? Volgens experts is dit één van de makkelijkste en veiligste manieren om bij te dragen aan de oplossing tegen corona. Zij richten zich in een campagne specifiek tot jongeren, want daar valt een hoop winst te behalen: #DoeMijDieMelder.

Oproep aan jongeren

Inmiddels is de app ruim 4 miljoen keer gedownload. Een fantastisch resultaat, maar hoe meer downloads, hoe beter de app werkt en hoe kleiner we het virus houden, zo stellen verschillende experts. De ontwikkelaars en belanghebbenden richten zich daarom nu tot de grote groep jongeren. “Jongeren lopen zelf eigenlijk bijna geen gevaar. Maar als jongere heb je natuurlijk wel last van de gevolgen. Het kabinet treft iedere keer algemene maatregelen omdat die risicogroep in gevaar komt,” benoemt intensivist Diederik Gommers, die geïnterviewd werd voor de campagne #DoeMijDieMelder. “We willen met z’n allen ons normale leven weer oppakken. Door gewoon een appje te downloaden kan je daar een heel klein beetje aan bijdragen. Daar help je jezelf en je vrienden en familie mee.”

De CoronaMelder-app in gebruik

Toen minister Hugo de Jonge dit voorjaar voor het eerst sprak over een ‘corona-app’ deed dat meteen veel stof opwaaien. Veel Nederlanders reageerden sceptisch: de app zou niet privacyvriendelijk zijn, het maakt mensen onnodig ongerust en ook de werking van de app werd direct in twijfel getrokken.

Onterecht, vinden experts op het gebied van privacy en appontwikkeling. “De app weet niet wie je bent, daar zijn we niet in geïnteresseerd,” vertelt developer Hidde Schultze, “we willen alleen maar weten dat er een contact is geweest.” Ethisch hacker Zawadi Done vult aan: “Ik denk dat er weinig apps zijn waar er zo erg op de privacy is gelet en is gekeken naar het doel.” Ook zij werkten mee aan de campagne om jongeren te informeren over de CoronaMelder-app.

Campagne #DoeMijDieMelder

Met een vierdelige miniserie hoopt de Nationale Jeugdraad (NJR) de twijfel en onzekerheid rondom de veelbesproken app voor eens en voor altijd van tafel te vegen. NJR verzamelde de vragen die duizenden jongeren hadden over de app en legden deze voor aan vier experts. “Veel jongeren willen een onderdeel zijn van de oplossing tegen corona. Ze zitten vol terechte, kritische vragen. Wij willen hen antwoorden geven en laten zien dat het downloaden van de CoronaMelder-app het overwegen waard is.”

De online campagne werd gelanceerd op 8 december.

Ingezonden door NJR, hét jongerennetwerk van Nederland