Uitslag testprogramma Ommelander Ziekenhuis Groningen

SCHEEMDA – Vijf patiënten en 12 medewerkers van het OZG zijn besmet met corona.



Zoals eerder gemeld heeft van 4 t/m 6 december een uitgebreid testprogramma in het Ommelander Ziekenhuis plaatsgevonden op 3 afdelingen. Hierbij zijn uiteindelijk 476 medewerkers en 65 patiënten preventief getest voor COVID-19. De laatste testresultaten zijn dinsdagavond 8 december binnen gekomen. Uit de testen is gebleken dat in totaal 5

patiënten en 12 medewerkers positief zijn bevonden. Het betrof hier allemaal mensen die geen klachten hadden. Twee patiënten zijn inmiddels uit het ziekenhuis ontslagen en verblijven thuis in quarantaine. De andere drie patiënten verblijven nu op de Corona-afdeling van het ziekenhuis. De positieve medewerkers zitten allen thuis in quarantaine.



Als gevolg van het aantal besmettingen zijn de hygiëne-maatregelen in het ziekenhuis verder aangescherpt. Normaal geldt dit alleen voor mensen die met de positieve personen in contact zijn geweest. Voor de zekerheid geldt dit nu voor alle medewerkers die aan het testprogramma hebben

deelgenomen. Zij moeten continu een chirurgisch neusmondmasker (type IIR) dragen, apart en afzonderlijk eten en er is extra aandacht voor handhygiëne en afstand houden. Ook bezoekers en patiënten op de afdelingen (2B, 3A en 3B) moeten tijdens het bezoek een chirurgisch

neusmondmasker dragen. De maatregelen gelden voorlopig tot 1 januari 2021.



Daarnaast worden vanaf nu alle patiënten (ouder dan 12 jaar) die in het ziekenhuis opgenomen worden, preventief getest op COVID-19. Dit geldt nu dus ook voor patiënten die geen klachten hebben of waarbij geen verdenking op Corona bestaat.



Zekere voor het onzekere

Het testprogramma kwam voort uit het feit dat vorige week een toename werd geconstateerd van het aantal positief geteste medewerkers en patiënten op 2 afdelingen in het ziekenhuis. Uit voorzorg is toen besloten om alle medewerkers die de 10 dagen voorafgaand op de betreffende

afdelingen hebben gewerkt en alle patiënten die op deze afdelingen verbleven preventief te testen op het coronavirus. Normaal gesproken wordt alleen getest bij (milde) klachten, maar nu is het zekere voor het onzekere genomen om de situatie volledig in kaart te brengen.



Zorg gaat gewoon door

Alle noodzakelijke maatregelen zijn getroffen en worden zeer zorgvuldig nagevolgd om ervoor te zorgen dat de ziekenhuiszorg voortgezet kan worden. We doen daarom een oproep aan alle patiënten om gewoon naar het ziekenhuis te blijven komen. Onze reguliere (poliklinieken) en

spoedzorg gaan gewoon door.

