Update over blijvers onderzoek in voormalige gemeenten Reiderland en Bellingwedde

REGIO – Vorig jaar berichtten we over het starten van een onderzoek door de Rijksuniversiteit Groningen (RUG) in de voormalige gemeenten Reiderland en Bellingwedde. De eerste fase was een succes met een deelname van ruim 1100 enthousiaste bewoners waarvoor dank!

In de tweede fase die nu is aangebroken worden interviews gehouden. Uiteindelijk willen we met de verhalen uit de interviews meer te weten komen hoe de keuze om te blijven tot stand komt. Het gaat hierbij bijvoorbeeld om mogelijke afwegingen tussen werk en familie. De komende tijd zullen we updates geven van onze bevindingen waarbij we steeds inzoomen op een leeftijdsgroep, thema of specifieke dorpen. In dit bericht gaan we in op de jongvolwassenen (18 t/m 30 jaar).

Hoeveel jongvolwassenen blijven?

De helft van de jongvolwassenen in ons onderzoek zijn van plan om te blijven in het onderzochte gebied. Het gaat hierbij dus om plannen en op basis van eerder onderzoek verwachten we dat uiteindelijk een veel groter aandeel (tot 80-85%) daadwerkelijk zal blijven. Ten slotte bleek uit ons onderzoek dat tweede derde van de jongvolwassenen ook in dit gebied gewoond zou hebben als ze hun woonomgeving zonder beperkingen mochten kiezen. Hier tegenover staat dat 13% blijft in het gebied omdat ze geen andere optie hebben.

Waarom blijven of vertrekken jongvolwassenen?

Vaak wordt verwezen naar de woningmarkt en de arbeidsmarkt. Uit ons onderzoek blijkt de binding met het gebied via familie en vrienden, en in mindere mate via het landschap, vooral bepalend te zijn of jongvolwassenen van plan zijn te blijven. Het blijkt verder dat de waardering van de woningmarkt en de leefbaarheid onder jongvolwassenen geen rol speelt in het plan al dan niet te blijven. De waardering van de woningmarkt is ook zeer positief: 86% van alle ondervraagde jongvolwassenen geeft de beschikbaarheid van woningen een voldoende. Voor de betaalbaarheid is dit 87%.

Het is dus enigszins geruststellend dat jongvolwassenen niet lijken weg te trekken vanwege de woningmarkt. Uit ons onderzoek blijkt wel dat de werkgelegenheid een rol speelt. Onder de ondervraagde jongvolwassenen vindt 56% dat de werkgelegenheid onvoldoende is. Beleid zou hier dus vooral aandacht moeten hebben voor werk. Dit betekent natuurlijk niet dat er geen aandacht nodig is om te zorgen dat iedereen in een geschikte woning woont, maar de veelgehoorde claim dat jongvolwassenen wegtrekken door een slechte woningmarkt kunnen we niet bevestigen.

Oproep voor jongvolwassenen

We zijn nog op zoek naar meer jongvolwassenen (18 t/m 30 jaar) die geïnterviewd willen worden. Het maakt niet uit of je al op jezelf woont of nog bij je ouders. Het maakt ook niet uit als je twijfelt om in Oost-Groningen te blijven wonen. Het is wel van belang dat je woont in de voormalige gemeente Reiderland of Bellingwedde. Wil jij je verhaal delen om de informatie over de woonervaring van jongeren op het platteland te vergroten, mail dan naar h.hofstede@rug.nl om je aan te melden.

Ingezonden door faculteit ruimtelijke wetenschappen RUG