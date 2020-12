Verslag van Ooldrik Modderman van het ommetje door Ter Apel

Weerbericht

Westerwolde Weerbericht van: Woensdag 9 december, 08.00 uur. Door Jules Geirnaerdt

KOUD EN MISTIG

Het wordt een koud dagje met temperaturen rond 2 graden en veel bewolking. Er is vanochtend kans op wat motregen of wat motsneeuw, en er kan ook nog eens dichte mist gaan voorkomen. De wind is vanochtend zwak en veranderlijk, vanmiddag en vanavond komt er een zwakke tot matige zuidelijke wind.

Vanavond en vannacht zijn droog met enkele opklaringen, maar ook kans op mist. De temperatuur daalt vannacht tot rond 0 graden. Morgen komt er af en toe wat zon bij. Dan wordt het ongeveer 3 graden, bij een matige zuidoostenwind.

Vrijdag neemt die zuidoostenwind toe en het is dan kil en koud met veel bewolking en ook maar 3 graden, maar het het is dan droog. In het weekend is er minder wind maar dan kan er af en toe regen vallen. Maxima in het weekend rond 5 graden, na dit komende weekend nog een paar graden hoger.