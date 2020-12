5000 gratis appel- en perenbomen voor Groningers

GRONINGEN, SAPPEMEER, WINSUM – Na de populaire actie met 4000 perenbomen afgelopen zomer in Groningen, worden er in december en januari nog eens 5000 gratis appel- en perenbomen uitgedeeld. Op drie plekken in de provincie zal een drive through worden georganiseerd om bomen uit te delen.

De gratis appel- en perenbomen zijn een initiatief van Klimaatadaptatie Groningen en Meer Bomen Nu. De appel- en perenbomen zijn door corona niet verkocht en worden anders verbrand. Afgelopen zomer zijn ze vanuit de koelcel ingekuild op Gronings grondgebied. Met het planten van de bomen kunnen Groningers hun omgeving vergroenen en hiermee

klimaatbestendig maken. Voor deze bomen is 3m2 al voldoende! De bomen zijn gratis, maar het staat mensen wel vrij om een donatie te doen aan Meer Bomen Nu.



Bomen drive through

Vanaf vrijdag 11 december 12.00 uur kan er via klimaatadaptatiegroningen.nl/bomen een gratis eticket worden gereserveerd voor een tijdslot op een van de drie uitdeellocaties. Uitdeellocaties en data zijn:

19 december in Groningen (11.30 – 16.30 uur),

2 januari in Sappemeer (11.00 – 16.00 uur)



9 januari in Winsum (11.00 – 16.00 uur)

Door verplicht reserveren van een boom worden files voorkomen, kan er corona-proof uitgedeeld worden en weet iedereen zeker dat ze appel- of perenbomen mee naar huis krijgen. De organisatie wil mensen stimuleren om zoveel mogelijk op de fiets te komen, aangezien een bundel van vijf bomen eenvoudig mee te nemen is. Vijf bomen is tevens het enige aantal dat gereserveerd kan worden, niet meer en niet minder. Eén e-ticket staat

dus voor 5 bomen. Heb je er minder nodig? Maak dan je buren blij!



Nog veel meer bomen

In Groningen worden er daarnaast nog eens ruim 80.000 bomen en struiken geplant in de komende maanden. Dit zijn zaailingen die worden geoogst uit natuurgebieden en parken. Wil jij je aanmelden als oogst-, plant of bewaarlocatie of helpen als vrijwilliger de komende maanden? Meld je dan aan via de website www.meerbomen.nu.



Klimaatadaptatie Groningen

Klimaatadaptatie Groningen is geïnitieerd door het Akkoord van Groningen en het Global Center on Adaptation, in samenwerking met het Nationaal Programma Groningen. Ze stimuleert bewustwording en actie rondom klimaatadaptatie. In dit kader wordt van dinsdag 19 t/m maandag

25 januari 2021 de Klimaatadaptatieweek Groningen georganiseerd en worden in de aanloop en tijdens deze week initiatieven en activiteiten opgezet in Stad en provincie.

