Broers Boneschansker blij met naamborden brug

BOONESCHANS – Vanmiddag namen de broers Peter en Jeroen Boneschansker de oude naamborden van de Booneschanskerbrug in ontvangst.

Zoals bekend wordt de Booneschanskerbrug na tien jaar gesteggel vervangen. De oude brug is afgebroken en de fundering voor de nieuwe brug geplaatst. Voor fietsers en wandelaars ligt er een noodbrug. Als alles volgens plan verloopt wordt de nieuwe brug in het voorjaar in gebruik genomen. De naam van deze brug zal in de leuning worden verwerkt, vertelde een medewerker van de gemeente Oldambt.

De broers Peter en Jeroen Boneschansker wonen in Emmeloord en Ommeren (bij Tiel). In hun woonplaatsen is Boneschansker een zelden voorkomende naam. “We moeten het altijd spellen”, vertelt Peter. De roots van de beide broers ligt in de provincie Groningen. Opa kwam uit Ekamp en oma uit Vledderveen. In de crisisjaren verhuisde het echtpaar naar Eindhoven om daar te gaan werken.

Via de media hoorden de broers dat de Booneschanskerbrug werd gesloopt. In de vakantie hebbe ze er een kijkje genomen. Ze hebben toen de stoute schoenen aangetrokken en de gemeente Oldambt, als eigenaar van de brug, gevraagd of zij de oude naamborden die aan de brug zaten mochten hebben. Dit verzoek werd vanmiddag ingewilligd.

Bij het brugwachtershuis kregen de broers de borden door wethouder Bard Boon overhandigd. Ze waren er erg blij mee. Bij de ene broer komt het bord aan de zijkant van zijn woning te hangen, terwijl de andere er alvast een plekje in zijn man-cave voor heeft vrijgemaakt.

Foto’s: Jan Glazenburg