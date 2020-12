‘Canon van het Oldambt’ online

OLDAMBT – In 43 bijdragen vertellen in de ‘Canon van het Oldambt’ regionale historici op toegankelijke wijze over de belangrijkste gebeurtenissen en ontwikkelingen in de geschiedenis van het Oldambt.

De komst van een nieuwe gemeente in 2010, die een groot deel van het Oldambt zou gaan bestrijken, was voor het Cultuurhistorisch Centrum Oldambt aanleiding tot het samenstellen van een canon. De ‘Canon van het Oldambt’ verscheen in 2011 in boekvorm.

Het Cultuurhistorisch Centrum vond het 10-jarig bestaan van de gemeente Oldambt een mooie gelegenheid deze succesvolle publicatie online beschikbaar te maken.

Wat vindt u in de Canon?

Het rijk geïllustreerde verhaal begint in de prehistorie, toen nomadische jagers in het Oldambt bivakkeerden op zoek naar voedsel. Het eindigt na veel omzwerven in de moderne tijd. De Canon besteedt ruim aandacht aan de ontwikkeling van het landschap en de strijd die de bewoners tegen het water voerden. Veel sociaal-economische, culturele, militaire en religieuze thema’s passeren de revue.

De Canon nu gratis toegankelijk

Op de website van het Cultuurhistorisch Centrum (www.chcoldambt.nl) zijn de 43 bijdragen, verdeeld over 10 thema’s, te vinden. De thema’s zijn iets anders gerangschikt dan in het boek. Ook zijn de teksten van 2011 herzien op leesbaarheid en is de inhoud is, waar nodig en mogelijk, geactualiseerd.

U kunt de teksten lezen op uw scherm. Laptop of pc zijn daarvoor het meest geschikt. Ook kunt u ze per thema downloaden. U krijgt dan alle bij een thema behorende bijdragen op chronologische volgorde.

Wilt u de Canon in boekvorm?

De druk uit 2011 is helaas al een tijdje uitverkocht. Wilt u toch graag alle verhalen in boekvorm hebben of een keer cadeau doen? Misschien is de Canon zelfs een mooi relatiegeschenk voor uw organisatie? Laat het ons weten via de contactpagina op onze website (www.chcoldambt.nl). Wie weet kunnen we dan, met uw steun, in 2021 een nieuwe druk maken.

