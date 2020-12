Ecologisch Alternatief: Volksgezondheid geen prioriteit voor meerderheid gemeenteraad Westerwolde

WESTERWOLDE – Gisteravond zou tijdens de Raadsvergadering gestemd worden over een geitenstop in de gemeente Westerwolde. De Raadsleden waren het elkaar lang niet eens. Daarom werd het door het CDA ingediende verzoek aangenomen om de motie volgende week in stemming te brengen, zodat raadsleden desgewenst onderzoek kunnen doen naar de juridische houdbaarheid van de uitzonderingspositie voor de bestaande drie geitenhouderijen in de gemeente Westerwolde. Hieronder de visie van Ecologisch Alternatief.

Nadat de gemeenteraad eerder dit najaar in meerderheid besloten had om via een motie de boeren te ondersteunen door het stikstofbeleid te versoepelen, vervolgens te pleiten voor het carbidschieten tijdens de jaarwisseling in plaats van het ontzien van overbelaste ziekenhuizen, lijkt een tendens waarneembaar na woensdagavond 9 december 2020. Het college vroeg de raad in te stemmen met tijdelijke maatregelen om uitbreiding of nieuwvestiging van geitenhoudersbedrijven tegen te gaan met als reden dat omwonenden van geitenhouderijen vaker longontsteking hebben dan mensen die niet in de buurt van geitenhouderijen leven. Op dit moment doet het RIVM-onderzoek naar waarom dit het geval is en de uitkomsten daarvan zullen naar verwachting in 2021 of anders in 2022 bekend zijn. In afwachting daarvan deed het college van burgemeester en wethouders de raad het voorstel, in het belang van de volksgezondheid, een zogeheten tijdelijke “geitenstop” vast te stellen.

Op de overwegingen van het college startten enkele partijen, niet gehinderd door enige juridische kennis over bestemmingsplannen, een verwarrende discussie over een overbodig amendement om de drie geitenhouderijen in Westerwolde te steunen in hun uitbreidingsplannen. Hoewel de wethouder de blaren op zijn tong kreeg van het uitleggen dat deze drie geitenhouderijen niet geschaad worden door dit bestemmingsplan, zag hij vooralsnog geen kans een meerderheid van de gemeenteraad te overtuigen. Door economische belangen wordt de volksgezondheid van de inwoners wederom ondergeschikt gemaakt.

Volgende week woensdag 16 december 2020 is er een herkansing voor de gemeenteraad om het gezonde verstand te laten zegevieren. Mocht de gemeenteraad tegen het voorstel van het college stemmen, dan zijn de inwoners van Westerwolde vogelvrij en overgeleverd aan elke geitenhouder in Nederland. De afgelopen jaren zijn er inmiddels al 74 mensen overleden als gevolg van de Q-koorts, van anderen is het leven voor altijd verwoest door handicaps, mentale en fysieke problemen. Van een gemeenteraad mag verwacht worden dat hij een visie of een hoger doel nastreeft: het zorgdragen voor een duurzame wereld met een gezond leefklimaat. Het siert de gemeenteraad en getuigt van behoorlijk bestuur als hij op 16 december 2020 terugkomt van deze dwaling door dit voorstel van het college te steunen en daarmee de bevolking laat zien dat de volksgezondheid te allen tijde op de eerste plaats komt.

Ingezonden door: Ecologisch Alternatief