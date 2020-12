Uitslaande autobrand bij Zuidbroek zorgt voor overlast

Weerbericht

Westerwolde Weerbericht van: Donderdag 10 december, 08.00 uur. Door Jules Geirnaerdt

DROOG EN SOMS ZON

Het zal vandaag niet warm worden maar het wordt geen vervelende dag in het weer, want het is droog en gaandeweg de ochtend en vanmiddag komt de zon er af en toe bij. Er staat een zwakke tot matige wind uit het zuiden tot zuidoosten.

Morgen hebben we ook een zuidoostenwind en dan is het ’s ochtends nog droog, maar morgenmiddag en morgenavond kan het af en toe regenen. Vanmiddag wordt het ongeveer 3 graden, vannacht 0 graden, en morgenmiddag wordt het ongeveer 4 graden. Daarbij komt morgen meer wind te staan en voor het gevoel is het dan kouder dan vandaag.

In het weekend is het een graad of 5, met vooral zaterdag kans op wat regen, na dit weekend wordt het zachter met maxima van 7 tot 9 graden. Maar zoals bijna altijd in de winter is het dan bewolkt en af en toe zal het dan regenen. Dus geen winterweer voorlopig.