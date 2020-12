Zoektocht: 20.000 jongeren voor 50 nieuwe MDT-projecten

NEDERLAND – Begin dit jaar ging de maatschappelijke diensttijd (MDT) officieel van start. Zelfs corona kon jongeren niet tegenhouden om vrijwillig en vol enthousiasme hun steentje bij te dragen.

In 2021 komen er vijftig projecten bij, met ruimte voor nog eens 20.000 MDT-ers. Om al die plekken te vullen, starten MDT-jongeren op 8 december met een recordpoging. Ze roepen 14- tot 27-jarigen op om uiterlijk 14 december voor 16.30 uur de test ‘Ontdekken wat je leuk vindt’ te doen op doemeemetMDT.nl. Het doel is tenminste 20.000 jongeren deze eerste stap te laten zetten op weg naar het vinden van het MDT dat bij ze past. Fair Future Generators draait al vanaf het begin mee met MDT met projecten op verschillende locaties en start nu ook in Noord-Nederland.

Steeds meer jongeren ontdekken MDT en wat meedoen aan een van de projecten voor hen kan betekenen. Ze zijn enthousiast over de mogelijkheid een bijdrage te leveren aan de samenleving, terwijl ze tegelijkertijd hun talenten ontwikkelen en hun leefwereld en netwerk vergroten. Uit onderzoek blijkt dat de helft van de jongeren door het doen van MDT beter weet wat er qua opleiding of werk bij hen past, tweederde is blij met de versterking van het cv en het ontwikkelen van nieuwe vaardigheden. Het is daarom goed nieuws dat komend jaar een aanzienlijke hoeveelheid nieuwe initiatieven start en bestaande initiatieven worden uitgebreid. Fair Future Generators draait al vanaf het begin mee met MDT met projecten op verschillende locaties en start nu ook in Noord-Nederland.

Projectleider Marloes Schoonheim vertelt: “Tijdens een MDT bij Fair Future Generators zetten jongeren zich in voor een groene en eerlijke toekomst. Het is een samenwerking van Jongeren Milieu Actief en Milieudefensie en behalve duurzaamheid en klimaat staat ook sociale rechtvaardigheid centraal. We bieden een intensief traject van vier maanden met twee uitgebreide trainingsweekenden, waar de jongeren leren over duurzaamheid, maar bijvoorbeeld ook over inclusiviteit. Onze MDT-ers komen terecht bij kleine, lokale organisaties die zich bezighouden met stadstuinieren, het organiseren van duurzaamheidsfestivals of het runnen van een kringloopwinkel. Ze krijgen tijdens het project veel vrijheid om zich te ontwikkelen, ervaring op te doen en hun steentje bij te dragen op een manier die bij hen past. De buurt betrekken bij de stadstuin bijvoorbeeld, of dak- en thuislozen helpen vanuit de kringloopwinkel. Behalve met het klimaat, ben je bij Fair Future Generators namelijk ook altijd met mensen bezig.”

Eerlijke toekomst

De test ‘Ontdekken wat je leuk vindt’ neemt ongeveer twee minuten in beslag. Met een paar gerichte vragen komen jongeren er razendsnel achter welke MDT bij hen past. Gaan ze aan de slag met een sportproject, ligt hun hart bij zorg & welzijn of is duurzaamheid hen op het lijf geschreven? Met negen verschillende categorieën – van natuur & dier tot veiligheid en van techniek & ICT tot sport – is er voor iedere MDT-er wat wils. Sommige projecten vallen in meerdere categorieën, zo ook Fair Future Generators dat aansluit bij zowel duurzaamheid als zorg & welzijn. Marloes: “Kwetsbare groepen worden zwaar getroffen door de klimaatcrisis en wij willen iedereen een eerlijke toekomst bieden. Jongeren komen bij ons omdat ze iets willen bijdragen en kennis en ervaring willen opdoen, maar in de praktijk krijgen ze nog veel meer dan dat. We horen regelmatig hoe geweldig ze het vinden om met zoveel verschillende mensen in contact te komen. Jongeren met hun wortels op een plek waar klimaatverandering al tot grote problemen leidt, inspireren met hun ideeën. Jongeren die nog geen diploma, maar wel de nodige levenservaring hebben, trekken de anderen mee met hun praktische oplossingen en hun veerkracht. Zo mooi om te zien dat een MDT dat effect kan hebben!”

Groeipotentieel

Meer dan 18.000 jongeren deden al mee met MDT en het groeipotentieel is groot. Uit onderzoek blijkt dat ruim 800.000 jongeren graag vrijwillig een steentje willen bijdragen aan de maatschappij. Dat ze tegelijkertijd ervaring opdoen die goed van pas komt bij het maken van belangrijke keuzes voor hun toekomst, is een groot bijkomend voordeel. Jongeren doen MDT om verschillende redenen, bijvoorbeeld omdat ze zich alvast willen oriënteren op een vervolgopleiding of de arbeidsmarkt, of om iets goeds te doen voor de samenleving. Deelname is altijd vrijwillig en deelnemers worden goed begeleid. Marloes: “De begeleiding van de projecten zelf gebeurt vanuit de organisatie waar ze aan de slag gaan. Daarnaast is er in elke regio een jongerenorganizer die fungeert als coach en de MDT-ers ondersteunt tijdens het project. Mocht een jongere bijvoorbeeld nieuwe ideeën aan zijn of haar projectleider voor willen leggen, maar niet weten hoe dat aan te pakken, dan helpt de jongerenorganizer daarbij. Begeleiding krijgen ze ook tijdens twee trainingsweekenden. Ze leren daar verschillende vaardigheden die ze tijdens hun MDT meteen in de praktijk kunnen brengen, wat enorm wordt gewaardeerd. We kregen zelfs van iemand terug dat het de meest zinvolle training was die hij ooit had gevolgd, een geweldig compliment natuurlijk!”

Over maatschappelijke diensttijd (MDT)

MDT is een samenwerking van de rijksoverheid, jongerenorganisatie Nationale Jeugdraad, Vereniging Nederlandse Organisaties Vrijwilligerswerk, ZonMw, gemeenten en maatschappelijke organisaties. Staatssecretaris Paul Blokhuis van VWS is politiek verantwoordelijk voor MDT. Zie voor meer informatie ook www.doemeemetmdt.nl.

Ingezonden