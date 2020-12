Coronabesmettingen in vijf van de acht woonzorg- en/of woonservicelocaties van Zorggroep Meander

REGIO – Op dit moment zijn bij vijf van de acht woonzorg- en/of woonservicelocaties van Zorggroep Meander bewezen besmettingen met het coronavirus geconstateerd.

Bij de locaties Borg Westerwolde (Ter Apel), Parkheem (Stadskanaal), Heggerank (Musselkanaal), Bolderbörg (Vlagtwedde) en Breehorn

(Veendam) zijn besmettingen met het coronavirus geconstateerd. Er worden alle noodzakelijke maatregelen getroffen. De besmetting zijn gemeld aan de GGD en de betrokken bewoners worden, volgens het protocol van de RIVM, geïsoleerd verzorgd met een vast team van medewerkers in beschermende kleding.



Voor alle locaties geldt dat alle bezoekers zich moeten registreren en verplicht zijn om een mondkapje te dragen. Op afdelingen die niet in quarantaine zijn, kunnen bewoners bezoek ontvangen. Op de afdelingen die in quarantaine zijn ontvangen bewoners geen bezoek.



In overleg met de deskundige infectiepreventie wordt besloten of bewoners en medewerkers preventief getest dienen te worden. Voor de medewerkers is een eigen teststraat ingericht.

Stand van zaken vrijdag 11 december:



Parkheem

De afdeling Bloemenkade in Parkheem was in quarantaine omdat er 7 bewoners positief getest waren. Daar wordt vandaag de quarantaine opgeheven.

Op het Tuinpad in Parkheem zijn 9 van de 10 bewoners positief getest. De afdeling is in quarantaine en ontvangt geen bezoek. Bij geen bijzonderheden kan de afdeling 24 december weer open gaan.

Borg Westerwolde

In woning D van Borg Westerwolde is 1 bewoner positief getest. De afdeling is in quarantaine en ontvangt geen bezoek. Bij geen bijzonderheden kan de afdeling 21 december weer open gaan.

Heggerank

Op de afdeling Musselverlaat op de Heggerank zijn 4 bewoners positief getest. De afdeling is in quarantaine en ontvangt geen bezoek. Ook werkt er een vast team van medewerkers, uitsluitend in beschermende kleding. Bij geen bijzonderheden kan de afdeling 24 december weer open gaan.

Sevenhof (dagopvang)

De dagopvang Sevenhof is gesloten omdat er een besmetting onder medewerkers is vastgesteld. Bij geen bijzonderheden gaat de dagopvang 4 januari weer open. De kerstactiviteiten zijn i.o.m. de medewerkers verplaatst naar begin januari, mits medewerkers en cliënten klachtenvrij zijn.

Bolderbörg

Op de Bolderbörg zijn 4 bewoners positief getest. Zij zitten in strikte isolatie en ontvangen geen bezoek. In het gebouw van de Bolderbörg wonen ook cliënten van De Trans, daar zijn 9 besmettingen. De betreffende afdeling is in quarantaine en dicht voor bezoek.

Breehorn

In de Breehorn is 1 bewoner positief getest. Er zitten in totaal 13 bewoners preventief in quarantaine en zij ontvangen geen bezoek. Bij geen bijzonderheden wordt de quarantaine op 15 december opgeheven.

Bron: Zorggroep Meander