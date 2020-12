Digitaal dieren zoeken in het bos met Perfect Earth Animals

PROVINCIE GRONINGEN – In de natuurgebieden van Staatsbosbeheer in Groningen zijn vanaf deze maand virtuele dierenkaarten verstopt. Met de gratis app Perfect Earth Animals kunnen kinderen hiernaar op zoek. De app lijkt op Pokemon GO, maar hier wordt gebruik gemaakt van bestaande dieren. Perfect Earth en Staatsbosbeheer werken hiermee samen om kinderen en hun ouders te stimuleren om al wandelend de natuur te ontdekken. Het is een digitale speurtocht die in deze tijd wél veilig kan. Kinderen leren van alles over de verschillende dieren die in Groningen leven en komen ook nog eens in beweging in de vrije natuur.

Dierenkaarten verdienen

Perfect Earth Animals is een digitale speurtocht. De app is te downloaden via de appstore van je mobiele telefoon. In de app zijn verschillende routes te vinden, waarop dierenkaarten te vinden zijn. Kies een wandeling uit. Bij het startpunt van de wandeling open je de app en ga je van start. Als je binnen 50 meter van een verstopte dierenkaart komt, dan wordt de dierenkaart automatisch toegevoegd aan de verzameling op de telefoon. En wie weet kom je het dier ook nog wel in het echt tegen!

Bewegen

De dieren die zijn uitgezet binnen de app komen ook daadwerkelijk voor in dat natuurgebied. Zo ontdekken kinderen welke dieren er in hun omgeving leven. Daarnaast verdienen ze dierenkaarten voor iedere gewandelde kilometer. Bijzondere dierenkaarten die in Groningen te vinden zijn en weinig in de rest van Nederland, zijn de tureluur, de hermelijn, de winterkoning en de blauwborst. Kinderen zijn gek op dieren en op verzamelen. De app kan een goede motivatie zijn voor kinderen om vaker de natuur te beleven, samen met hun ouders. Het spel is geschikt voor kinderen in de leeftijd van ongeveer 7 tot 12 jaar. Door de app komen ze op een speelse manier in aanraking met de natuur, leren ze over de dieren die daar voorkomen en krijgen ze ook nog eens de nodige beweging.

Perfect Earth

De gratis app Perfect Earth Animals is gemaakt door Perfect Earth (www.perfect.earth), ontwikkelaar en uitgever van fysieke en digitale spellen rondom de thema’s natuur en klimaat. In heel Nederland zijn digitale kaarten te vinden.

Routes

Op verschillende plekken in de provincie zijn Perfect Earth Animals te vinden. Kijk op de website van Staatsbosbeheer hoe lang de routes zijn en of de hond mee mag.

Duurswold en Oldambt

De Baggerputten in Slochteren

Dannemeer, ‘t Roegwold (Schildwolde),

Emergobos Oude Pekela

Lauwersmeer en Wad Hogeland

Blauwe route, Observatietorenroute

Blauwe route in het Diepsterbos, Dokkumer Nieuwe Zijlen

Westerkwartier

Marumerlage

Pettenpad , Opende

Trimunt + Jilt Dijksheide , rood-gele route, Marum

Westerwolde

Blauwe route Bosvennenpad, wandelroute door de bossen van Sellingen

Gele route Kanunnikenpad Ter Apel, start bij het Klooster aan de Boslaan, Ter Apel

Rode route Vledderbos Kanaalstreek, Vledderveen

Rode route Ter Wupping, omgeving Onstwedde / Veele.

Ingezonden door Jelka Vale, Staatsbosbeheer