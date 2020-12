Geen ’t Joar Oet bij MOW Museum Westerwolde

BELLINGWOLDE – Vanwege corona gaat in MOW Museum Westerwolde het jaarlijkse evenement ’t Joar Oet niet door.

Dit wonderlijke jaar stond in het teken van Corona en dwong MOW tot tijdelijke sluitingen en aanpassingen die ze niet hadden kunnen vermoeden. Maar het bood ook ruimte voor improvisatie en de opgewekte expositie ‘Vitamine K, kunst waar je van opknapt.’

Op de drempel van oud naar nieuw blikken de actuele tentoonstellingen ‘Sporen’ en ‘GraasChoreografieën’ zowel terug als vooruit. Een spoor is immers iets dat je achterlaat maar ook een weg ergens naar toe, als in: volg het spoor.



De jaarlijkse, traditioneel gezellige eindejaarsmiddag ’t Joar Oet gaat niet door. Het MOW is gewoon open voor bezoek. Je reserveert je toegang simpel door via administratie@hetmow.nl of deze link een mail te sturen. Vermeld in je bericht wanneer je komt. Het museum hanteert de volgende tijdvakken: woensdag tot en met vrijdag: van 11.00-13.00, van 13.00 tot 15.00 uur of van 15.00-17.00 uur.

Zaterdag en zondag: van 13.00 tot 15.00 uur of van 15.00-17.00 uur. Zonder tegenbericht ben je welkom. Het museum bewaakt het maximaal aantal mensen in het pand en over het algemeen blijven wij ruim binnen veilige marges.

Het museumcafé is gesloten.

Er geldt een speciaal protocol met maatregelen rond COVID-19. De belangrijkste hiervan zijn het dragen van een mondkapje, betalen met pin en diverse richtinggevende maatregelen in het museum. Het MOW biedt mogelijkheden tot handenwassen en een ontsmettingspunt bij de ingang. Voel je je niet helemaal fit, blijf dan lekker thuis.

Ingezonden











Ingezonden