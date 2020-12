Ger Klein: ‘wethouder Boon moet toezegging nakomen’

OLDAMBT – In de begrotingsvergadering van 9 november 2020 heeft de raad besloten om te bezuinigen op RTV GO!. In die vergadering heeft Ger Klein, fractievoorzitter van Gemeentebelangen Oldambt, gesteld dat de beschikking die hieraan ten grondslag ligt, gebreken vertoont. Hij heeft het college hierom verzocht een nieuwe beschikking aan de lokale omroep te zenden.Toezegging wethouder Boon

Op het verzoek van Ger Klein reageerde wethouder Bard Boon (PvhN) positief, er zou namelijk een nieuwe beschikking naar RTV GO! worden gestuurd. Uit het antwoord op door Gemeentebelangen gestelde vragen blijkt nu dat Boon dit toch niet van plan is. Ger Klein: ,,In het antwoord op onze vragen stelt het college dat de wethouder in de begrotingsvergadering slechts gezegd heeft dat er mogelijk een nieuwe beschikking voor de omroep moet worden afgegeven. De stelling van het college strookt echter totaal niet met de woorden die de wethouder heeft uitgesproken.”

Motie

Om ervoor te zorgen dat de toezegging van Boon alsnog wordt nagekomen dient de fractie van Gemeentebelangen maandag een motie is. In die motie roept de raad het college op om de toegezegde beschikking alsnog naar RTV GO! te zenden. Ger Klein: ,,De toezegging van de wethouder is glashelder en niet voor tweeërlei uitleg vatbaar. Het zou hierom richting de omroep van onbehoorlijk bestuur getuigen als de toezegging niet wordt nagekomen. De omroep heeft dan de mogelijkheid om eventueel bezwaar en beroep tegen de beschikking aan te tekenen.’’

Motie nakomen toezegging (toezenden nieuwe beschikking aan RTV GO!)

De raad van Oldambt, in vergadering bijeen op 14 december 2020,

Overwegende dat:

het college bij monde van wethouder Boon in de begrotingsvergadering van 9 november 2020 over het toezenden van een nieuwe beschikking aan RTV GO! de volgende toezegging heeft gedaan: “Als uw raad vanavond de begroting aanneemt, zullen we ervoor zorgen dat er een juiste beschikking richting de omroep gaat waarin we uitleggen wat er met die achtduizend euro gaat gebeuren als het gaat om de huur”;

het college thans stelt dat wethouder Boon tijdens de begrotingsvergadering heeft gezegd dat er mogelijk een nieuwe of aangepaste beschikking voor RTV GO! moet worden afgegeven en het college thans vindt dat er geen aanleiding is om een nieuwe beschikking aan de omroep te zenden; i

een nieuwe of aangepaste beschikking voor RTV GO! moet worden afgegeven en het college thans vindt dat er geen aanleiding is om een nieuwe beschikking aan de omroep te zenden; deze stelling niet strookt met de woorden die wethouder Boon – zie het eerste aandachtsstreepje – in de betreffende vergadering heeft uitgesproken;

de uitgesproken toezegging van wethouder Boon glashelder en niet voor tweeërlei uitleg vatbaar is;

het – richting RTV GO! – van onbehoorlijk bestuur zou getuigen als het college de toezegging niet nakomt;

verzoekt het college om:

de toegezegde beschikking binnen vier weken aan RTV GO! toe te zenden;

en gaat over tot de orde van de dag.

Fractie Gemeentebelangen Oldambt

Zie het antwoord d.d. 10 december 2020 op de door Gemeentebelangen Oldambt gestelde vragen over het artikel ‘Tijd dringt voor RTV GO’ in Dagblad van het Noorden van 8 december 2020.



Schriftelijke beantwoording



Op 8 december 2020 verscheen in het Dagblad van het Noorden een artikel met de titel ‘Tijd dringt voor RTV GO’. In dat artikel staat (citaat) het volgende: “Jansen denkt dat er nog een officiële beschikking komt van de gemeente. ,,Daar is het wachten op. Dan gaan we bezwaar maken en in beroep.’’ Boon zegt dat de omroep die kans aan zich voorbij heeft laten

gaan. ,,Waarom het bestuur denkt dat er nog een officieel schrijven komt, weet ik niet, maar ze zijn al sinds de zomer op de hoogte van het voornemen om de subsidie te schrappen. Daar hebben ze geen bezwaar tegen aangetekend. Inmiddels heeft de gemeenteraad de bezuiniging goedgekeurd. Er is geen weg meer terug.’’



In de begrotingsvergadering van 9 november jl. over RTV GO! heeft wethouder Bard Boon namens het college een harde en heldere toezegging gedaan. Boon zei in die vergadering op de vraag van Ger Klein over het toezenden van een nieuwe beschikking aan de omroep het volgende: “Als uw raad vanavond de begroting aanneemt, zullen we ervoor zorgen dat er een juiste beschikking richting de omroep gaat waarin we uitleggen wat er met die achtduizend euro gaat gebeuren als het gaat om de huur.”

Hetgeen Boon tegen DvhN zou hebben gezegd (“Waarom het bestuur denkt dat er nog een officieel schrijven komt”) staat in schril contrast met zijn toezegging in de begrotingsvergadering over het toezenden van een nieuwe beschikking naar RTV GO!.

Dit brengt ons tot de volgende vragen.Bent u, met ons, van mening dat de toezegging (alsnog) moet worden nagekomen? Zo nee, waarom niet en welke (juridische en politiek-bestuurlijke) argumenten heeft u hiervoor?

Vragenformulier

Indien u de vorige vraag met ‘ja’ beantwoordt, kunt u dan aangeven binnen welke termijn RTV GO! de nieuwe beschikking tegemoet kan zien? We stellen het op prijs als de schriftelijke beantwoording van deze vragen voor de eerstvolgende raadsvergadering zou plaatsvinden.



Antwoorden van het college:

Tijdens de begrotingsraad heeft wethouder Boon aangegeven dat er mogelijk een nieuwe of aangepaste beschikking voor RTV GO moest worden afgegeven. Hij doelde hierbij op het deel van de oorspronkelijke subsidie, dat bestemd en geoormerkt was voor de huur van de studioruimte in De Klinker. Daarmee is RTV GO zeker van een professionele ruimte, van waaruit uitzendingen kunnen worden verzorgd en waarmee de gemeente invulling geeft aan haar zorgplicht. Hiervoor is echter geen beschikking nodig. Het gebruik van de ruimte kan geregeld worden in een bruikleenovereenkomst tussen De Klinker en RTV GO. Een bruikleenovereenkomst is gebaseerd op privaat recht en niet op bestuursrecht.

Een bruikleenovereenkomst geeft zowel De Klinker als RTV GO zekerheid voor de komende vijf jaar. De Klinker krijgt gedurende de looptijd van de huidige uitzendvergunning gegarandeerd de huur. RTV GO is gedurende de looptijd van de huidige uitzendvergunning gegarandeerd van een professionele studio, die haar om niet ter beschikking wordt gesteld middels een bruikleenovereenkomst.



Het college heeft de directeur van De Klinker inmiddels gevraagd om een bruikleenovereenkomst op te stellen voor de studioruimte en hierover in overleg te gaan met RTV GO. Hoewel de gemeente in beginsel geen partij is hierin, heeft de wethouder gemeend hier bij De Klinker op aan te dringen, zodat dit snel en adequaat geregeld wordt. Zodoende behoudt. RTV GO de komende jaren een adequaat onderkomen blijft houden, ook zonder een subsidievergoeding. De basis daarvoor zal zijn de afspraken die de Klinker met RTV GO maakt middels de bruikleenovereenkomst en dat is een private kwestie.

Ingezonden door Gemeentebelangen Oldambt