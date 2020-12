Gewonde bij ongeval met vier auto`s op N381 bij Emmen

Weerbericht

Westerwolde Weerbericht van: Vrijdag 11 december, 08.00 uur. Door Jules Geirnaerdt

LATER REGEN

Het is een koud dagje met een temperatuur van 1 á 2 graden en een matige zuidoostenwind. Soms valt er wat lichte regen, vanmiddag neemt de kans op regen toe en ook vanavond zijn er perioden met regen of motregen. De temperatuur bereikt met pijn en moeite nog 4 graden, de wind blijft redelijk doorwaaien met windkracht 3 of 4.

Vannacht en morgen is er minder wind maar het blijft overwegend bewolkt, met soms wat regen of motregen. Het kan tijdelijk nevelig of mistig worden, de maximumtemperatuur voor morgen is 6 graden.

De zondag begint mogelijk ook met een buitje, maar de middag is droog met zonnige perioden en ongeveer 7 graden. Het wordt dus zachter, en dat zet volgende week door met middagtemperaturen van 8 tot 10 graden. Maar dat gaat gepaard met regen en veel veel bewolking.