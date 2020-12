DUITSLAND – Hieronder vindt u politieberichten uit de Duitse grensstreek. Was u getuige van een van deze zaken, neem dan contact op met de politie.

Weener

Vanmorgen is om 05.40 uur bij een ongeval op de Vellager Straße in Weener een 22 jarige vrouw uit die plaats zwaargewond geraakt. De bestuurster van een VW Lupo werd over het hoofd gezien door een 27 jarige bestuurder van een Audi toen hij vanaf de Halter Straße linksaf de Vellager Straße in reed. Bij de aanrijding raakte de vrouw zwaargewond. De 27 jarige man uit Halte kwam met de schrik vrij. Beide auto’s raakten ernstig beschadigd. De weg is enige tijd afgesloten geweest voor bergingswerkzaamheden.

Papenburg

De politie zoekt getuigen van een ongeval dat op 3 december aan de Scheideschloot in Papenburg plaats vond. Een automobilist in een donkere personenauto zag daar de Renault van een 19 jarige vrouw over het hoofd toen hij vanuit de Luisenstraße linksaf de Scheideschloot in reed. Bij de daaropvolgende aanrijding ontstond voor 500 euro schade aan de Renault. De veroorzaker is doorgereden.

Gistermorgen schampte een onbekende automobilist tussen negen uur en half één op het Haubtkanal links in Papenburg een geparkeerde bruine VW Passat. Hierdoor ontstond voor 1.000 euro schade. De veroorzaker is er vandoor.

Dinsdagavond waren drie automobilisten aan het racen in Papenburg. Een politieagent, die om tien voor negen over de Papenburger Straße onderweg naar huis was, noteerde de kentekens van de wagens toen hij door ze werd ingehaald. Hierbij werd de maximaal toegestane snelheid van 60 km/u fors overschreden.

De agent nam contact op met zijn collega’s in Papenburg en begon aan de achtervolging van de drie auto’s. Hierbij werden op de Rheiderlandstraße snelheden van 120-150 km/u bereikt. Hierbij reed een van de auto’s door het rode licht. Toen hen een surveillanceauto met zwaailampen tegemoet reed vluchtten de automobilisten in verschillende richtingen.

Twee van de wagens werden later in de parkeergarage van het Emcenter in Papenburg aangetroffen. Agenten noteerden de personalia van een 20 jarige bestuurder van een rode VW Golf GTI uit Rhauderfehn, een 19 jarige bestuurder van een zilvergrijze Audi A3 Sportback uit Barßel en een bijrijder. Er wordt proces-verbaal opgemaakt. De politie is nog op zoek naar de bestuurder van een witte GOLF GTI of R32 met kentekenplaten uit Cloppenburg.