Monumentale boerderij Oudeschans door brand verwoest (foto-update)

OUDESCHANS – Vanmorgen vroeg is aan de Poortweg in Oudeschans een 250 jaar oude monumentale boerderij door brand verwoest.

Rond vijf uur vanmorgen is brand uitgebroken in een monumentale boerderij aan de Poortweg in Oudeschans. Omdat de brand uitslaand was werd meteen opgeschaald naar “grote brand”. Drie blusvoertuigen en een hoogwerker gingen ter plaatse.

De brand is in de schuur begonnen en breidde zich uit naar het woongedeelte. De bewoners konden het pand ongedeerd verlaten. Over het lot van twee katten is nog niets bekend.

Bij de brand kwam veel rook vrij. De brandweer adviseerde omwonenden ramen en deuren gesloten te houden en ventilatiesystemen uitte schakelen. Een poging om de brand van binnenuit te bestrijden heeft de brandweer in verband met hun eigen veiligheid moeten staken; ze hebben het vuur vanaf de buitenkant bestreden.

De brand is inmiddels onder controle. De brandweer is aan het nablussen. Dit kan nog enkele uren duren. Het pand, wat in het verleden dienst deed als hotel-restaurant Het wapen van Oudeschans kan als verloren worden beschouwd.

Foto’s: Mazzelmoaze