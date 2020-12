Morgen Brunchroom op Radio Westerwolde

Van 11.00 tot 13.00 uur zendt Radio Westerwolde morgen het weekendmagazine Brunchroom uit. De presentatie is dit keer in handen van Willeke Bergman.

In het eerste uur van Brunchroom vertelt journalist en schrijver Erik Hulsegge over de Podcasts die hij maakt over Ede Staal. Tevens worden de krantenberichten behandeld en de activiteitenagenda.

In het tweede uur komt Bert Beikes aan het woord. Hij is nog steeds in training voor de loodzware Marathon des Sables. Vanwege corona is deze marathon al eens uitgesteld.

Eveneens in het tweede uur een gesprek met Wilma Musters van Filmhuis Sellingen.

Natuurlijk is er ook weer een column door Erik Rouppé. Dit keer met de titel “Wat je niet begrijpt, moet je bewonderen”.

Luister je mee? Morgen van 11.00 tot 13.00 uur.