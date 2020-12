WESTERWOLDE – Hieronder een open brief van burgemeester Jaap Velema:

Beste inwoners van Westerwolde,

We zitten in de laatste maand van 2020. Het einde van het jaar is in zicht. Vorig jaar rond deze tijd hadden we geen enkel vermoeden hoe zo’n bewogen jaar 2020 zou worden. Maar vooral deze maand met het aangepaste sinterklaasfeest, het kerstfeest in klein gezelschap en oudejaarsavond zonder vuurwerk en het aangepaste carbidschieten maakt ons weer pijnlijk duidelijk dat dit jaar alles anders is.

2020 heeft een enorm beroep gedaan op ons aanpassingsvermogen en ik ben er trots op hoe u dit in Westerwolde heeft gedaan. We hebben met elkaar veel moeten doen, maar vooral ook veel moeten laten om elkaar te beschermen. Om ervoor te zorgen dat onze ouders, opa’s en oma’s en andere dierbaren niet besmet raken met het coronavirus en ik vraag u dit nog even vol te houden!

Veilig inkopen doen

December is de tijd van cadeaus kopen, gezellig winkelen en inkopen doen voor de feestdagen. De afgelopen tijd hebben we in de media kunnen zien dat dit op diverse plekken in Nederland zorgde voor problemen. Ook in Westerwolde houden wij nauwlettend in de gaten of het te druk wordt in de winkelcentra. Ik doe hierbij een beroep op u. Steun onze lokale ondernemers maar probeer zoveel mogelijk alleen te komen winkelen en vermijd drukte. Probeer uw bezoek zoveel mogelijk te spreiden en koop waar mogelijk online bij onze lokale ondernemers.

Tradities in tijden van Corona

Westerwolde kent veel tradities. Dat maakt Westerwolde mooi en leefbaar en daar zijn we trots op! Dat Corona ook onze tradities raakt hebben we helaas al moeten ondervinden. Het schitterende Carnavalsfeest kan niet doorgaan, De kerstmarkt en alle andere evenementen in Bourtange zijn afgelast, de 62ste lichtweek in Wedde kon geen doorgang vinden en tal van andere geweldige culturele evenementen en tradities moesten we dit jaar missen.

Ook de landelijke traditie van het afschieten van vuurwerk tijdens de jaarwisseling wordt geraakt door de Coronacrisis. Om zorgpersoneel, handhavers en andere hulpverleners in deze coronatijd niet zwaarder te belasten, geldt er dit jaar een landelijk verbod op het afsteken en verkopen van vuurwerk.

In Westerwolde kunnen we het jaar toch knallend afsluiten met onze traditie van het Carbidschieten, maar ook deze traditie blijft niet ongeschonden. De manier waarop we dit normaalgesproken doen levert nu namelijk teveel risico’s op. Tijdens de komende jaarwisseling zijn grote georganiseerde carbidevenementen in de provincie Groningen niet toegestaan. De burgemeesters van de Groninger gemeenten hebben afgesproken dat tijdens de komende jaarwisseling carbidschieten alleen in kleine gezelschappen en onder strenge voorwaarden toegestaan is.

Los van de gemeentelijke regels over carbidschieten, die u op westerwolde.nl kunt vinden, zijn ook de corona-regels van kracht. Het plaatsen van tenten en het schenken van drank kan dit jaar niet. Hiermee beperken we het aantal contacten om besmettingen te voorkomen.

Op het moment dat ik dit schrijf mogen buiten groepen mensen uit niet meer dan 4 personen bestaan en moet er onderling 1,5 meter afstand worden gehouden. Carbidschieten kan dus doorgaan maar dan wel onder voorwaarden die ons en onze dierbaren moeten beschermen.

Ik heb er vertrouwen in dat we 2020 als gemeenschap, als Westerwolders, met elkaar goed en veilig kunnen afsluiten en dit moeilijke jaar achter ons kunnen laten. Ik weet mij daarbij gesteund dat Westerwolde een traditie kent die dit jaar juist sterker aanwezig is. De traditie van noaberschap! Inwoners, buren en vrijwilligers die naar elkaar omzien en hulp bieden waar dat nodig is. Let op elkaar. Zorg voor elkaar.

Ik wens u fijne feestdagen en een gezond 2021!

Burgemeester Jaap Velema