Oproep aan Groningers: bezoek een erfgoedinstelling in de buurt

GRONINGEN – Een pandemie kan ook onverwachte kansen bieden. Afgelopen zomer bleek al dat Groningse erfgoedinstellingen, toen bezoek ontvangen weer mocht, gasten uit het hele land konden verwelkomen. De musea en borgen richtten hun gebouw zo in dat bezoekers veilig de vaste en/of wisseltentoonstellingen konden bezichtigen. Ook deze winter is er alle reden om een erfgoedinstelling in de buurt te bezoeken en te ontdekken hoeveel mooie en soms onontdekte parels de Groningse erfgoedinstellingen te bieden hebben. Zeker nu verre reizen maken in deze coronatijd niet mogelijk is.

Dat kan al meteen de komende Kerstperiode:

De Menkemaborg in Uithuizen is op beide kerstdagen en zondag 27 december van 12:00 uur tot 16:00 uur in kerstsfeer met echt kaarslicht. Vanaf 19 december tot en met 9 januari is de Fraeylemaborg in Slochteren sfeervol gedecoreerd met kerstversiering.

Wie een klein stapje over de grens wil zetten, kan terecht in Museum De Buitenplaats in Eelde. Daar wordt op 20 december onder de titel ‘Kerst komt!..’ tweemaal een bijzonder kerstconcert met Judith Bouma, mezzosopraan zang en Siebert Nix, piano gegeven. De kerstviering in Museum Havezate Mensinge in Roden staat dit jaar tussen 12 en 27 december in het teken van de Roaring Twenties.

Het Nationaal Bus Museum in Hoogezand is ook in kerstsfeer. Daarom is er op vrijdagavond

18 december van 18:00 tot 21:00 uur een extra (avond) openstelling. Er zal een kraam aanwezig zijn in het museum met glühwein en frisdranken. Tevens verzorgt het Christmas Coral Choir een optreden. In het Streekhistorisch Centrum in Stadskanaal is op 20 december ‘Kerst op zien Grunnegs’ door Twij Körten, Twij Langen & Geesjen Doddema. Muzikanten Eltje Doddema, Harm Tabak en Bart en Evert Kruizinga brengen samen met vertelster Geesjen Doddema een Groningstalig repertoire waarin korte verhaaltjes en anekdotes met liedjes worden afgewisseld.



Kinderactiviteiten

Ook voor kinderen is er van alles in deze kersttijd te doen. Kinderen tot 13 jaar kunnen op Verhildersum in Leens meedoen aan de wedstrijd ‘kasteel knutselen’. Bijvoorbeeld een kasteel van papier, lego, sneeuw, taart, klei, wol, dozen, zand of… alles mag! De foto’s van de creatie moeten voor 6 januari 2021 gemaild worden naar info@verhildersum.nl. De winnaar ontvangt een cheque voor het arrangement ‘De Schat van Van Starkenborgh’. Samen met vriendjes/vriendinnetjes mag de winnaar na 1 april op ontdekkingstocht in de omgeving van Landgoed Verhildersum. Na afloop is er thee met iets lekkers.

Museum Nienoord in Leek biedt tijdens de kerstvakantie ook leuke activiteiten voor kinderen. Zo kunnen zij leren hoe je een paard en wagen moet mennen. Kinderen verkleden zich als koetsier, klimmen op de bok en moeten met de teugels paard en wagen over een virtueel parcours mennen. Alle kinderen ontvangen een koetsiersdiploma. Voor de jongste kinderen is er een koetsenspeurtocht uitgezet en voor de oudere kinderen een foto-puzzeltocht. Na afloop kan de oplossing worden ingeleverd bij de entreebalie en ontvangt de deelnemer een leuk aandenken.

Het GRID Grafisch Museum in Groningen heeft ook verschillende activiteiten voor kinderen:

• tot en met 10 januari 2021 voor 4-7 jaar: ‘AB…Z lettertypen in GRID’, met na afloop een prachtig alfabetboek om mee naar huis te nemen. Het boek bevat 26 illustraties van Groningse tekenaars. Voor kinderen vanaf 7 jaar zijn er speurtochten door het museum. Voor tweetallen en gezinnen zijn er diverse winterworkshops • Stripboekje maken (7+ kinderactiviteit) samen met striptekenaar Dim Junius • Papier scheppen • Sfeerlicht maken.

Het Universiteitsmuseum in Groningen heeft een leuk programma voor kinderen die er altijd al van droomden om archeoloog te worden: ArcheoHotspot (17 december, 28 december en

7 januari van 13:00-16:00 uur). In het museum kunnen ze de archeologietentoonstelling DIG IT ALL bekijken, maar ook in het echt kennismaken met het werk van een archeoloog. De archeologen van de universiteit zijn aanwezig om alle ins en outs van het vak met de kinderen te bespreken en al hun brandende vragen te beantwoorden.

Na de kersttijd is er ook voldoende te zien en te beleven.

In Aduard vindt men Kloostermuseum Sint Bernardushof. Daar kan men op zondagmiddagen van 13:00-17:00 uur kennismaken met de geschiedenis van één van de grootste Cisterciënzerkloosters van Noord-Europa. Het museum is ondergebracht in de voormalige ziekenzaal, het enige wat nog rest van het eens zo machtige klooster.

Koren- en pelmolen Hollands Welvaart te Mensingeweer & Koffie- en theeschenkerij In de Malle Molen zijn het laatste weekend van januari en alle weekenden in februari 2021 geopend vanwege deelname/stempelpost aan de NoorderRondTochten.



In Kunstlievend Genootschap Pictura in Groningen zijn er de komende maanden diverse exposities te zien. Eén daarvan is een grote overzichtstentoonstelling van het werk van Gerrit Offringa (1943-2019). Zijn oeuvre omvat schilderijen, tekeningen, schetsen, driedimensionaal werk, fotografie, grafiek, miniaturen en gedichten en is te zien van 13 december tot en met 24 januari 2021.

Het werk van een andere kunstschilder met de voornaam Gerrit – Gerrit Postma (1932-2009) – is te bewonderen in de CazemierBoerderij in Tolbert. ‘Gerriet’, zoals zijn kunstenaarsnaam luidde, kreeg in een latere fase nationale en zelfs internationale bekendheid met zijn kleurrijke, expressieve abstracte schilderijen. De tentoonstelling is van 16 januari tot en met 27 maart te zien.



Het Veenkoloniaal Museum in Veendam heeft het arrangement ‘Voortvarende vrouwen’ ontwikkeld. Op 18 december of 8 januari 2021 is het mogelijk mee te doen aan dit arrangement. Het arrangement bestaat uit een PowerPoint presentatie, rondleiding door de expositie en een bezoek aan de begraafplaats waar nog prachtige graven van zeevarende vrouwen zijn te vinden. Voor mensen die (te) ver weg wonen, maar toch van dit arrangement gebruik willen maken bestaat de mogelijkheid dit arrangement te boeken inclusief 2 overnachtingen.



In MOW-Museum Westerwolde in Bellingwolde zijn deze winter twee exposities te zien: Kunstenaarscollectief 6kmperuur10mdiep verdiepte zich een jaar lang in de betekenis van sporen. Alle uit deze zoektocht voortkomende werken komen samen in de expositie ‘Sporen.’

Gelijktijdig en naadloos aansluitend toont het museum ‘GraasChoreografieën’, een presentatie van 50 tekeningen en teksten, waarmee het duo PolakVanBekkum de verplaatsingen van grazende koeien in het Zwitserse Engadin-gebied en het Groningse Feerwerd vastlegde.

Voor uitgebreide informatie over de activiteiten is het aan te bevelen de diverse websites te raadplegen. Daar vindt men ook aanwijzingen hoe men zich kan aanmelden en wat er van de bezoeker wordt verwacht met betrekking tot de veiligheidsmaatregelen.

